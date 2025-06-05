Он подарил свидетельство о рождении дедушки президента Дональда Трампа, который был немцем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

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Что известно о немецких корнях Трампа

Американский президент имеет глубокие немецкие корни. Его дедушка и бабушка по отцовской линии были немцами. Фридрих и Элизабет Трампы родились в Кальштадте. Это поселок в регионе Пфальц в Германии, что к юго-западу от Франкфурта.

Фридрих Трамп в 1885 году эмигрировал в Нью-Йорк, а затем в Сиэтл, где занялся недвижимостью, арендовал и управлял рестораном с баром и даже борделем. В 1901 году он вернулся в Германию, где женился на Элизабет Крист, после чего пара перебралась в Нью-Йорк.

DW пишет, что сам Дональд Трамп обычно не акцентирует внимание на своем немецком происхождении, упоминая лишь о шотландских корнях матери.

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К слову, во время брифинга также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп является ключевым лицом, способным остановить войну России против Украины. Кроме того, политик подтвердил поддержку Украины со стороны Германии.