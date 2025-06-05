Він подарував свідоцтво про народження дідуся президента Дональда Трампа, який був німцем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Дивіться також "З Україною", але "розуміє Путіна": основні заяви Трампа під час зустрічі з Мерцом

Що відомо про німецьке коріння Трампа

Американський президент має глибоке німецьке коріння. Його дідусь і бабуся по батьківській лінії були німцями. Фрідріх та Елізабет Трампи народилися в Кальштадті. Це селище в регіоні Пфальц у Німеччині, що на південний захід від Франкфурта.

Фрідріх Трамп у 1885 році емігрував до Нью-Йорка, а потім до Сіетла, де зайнявся нерухомістю, орендував і керував рестораном з баром і навіть борделем. У 1901 році він повернувся до Німеччини, де одружився з Елізабет Кріст, після чого пара перебралася до Нью-Йорка.

DW пише, що сам Дональд Трамп зазвичай не наголошує на своєму німецькому походженні, згадуючи лише про шотландське коріння матері.

Мерц зробив подарунок Трампу: дивіться відео

До слова, під час брифінгу також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Дональд Трамп є ключовою особою, здатною зупинити війну Росії проти України. Крім того, політик підтвердив підтримку України з боку Німеччини.