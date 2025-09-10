Укр Рус
10 сентября, 15:53
Положительный знак для Украины, – экс-глава МИД оценил заявление Мерца о планах Путина

Наталья Бельзецкая
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что планы Путина не ограничиваются только Украиной, и призвал Европу искать новых партнеров в свете изменений политики США.
  • Мерц отметил, что для немцев переброска войск является серьезной "красной линией", однако Германия имеет другие возможности для поддержки Украины.
  • Владимир Огрызко высоко оценил позицию Мерца, отметив, что она соответствует сегодняшним реалиям и является позитивным сигналом для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что планы Путина не ограничатся только Украиной. Он призвал союзников в Европе "переоценить интересы" и искать новых партнеров, учитывая изменения политики США.

Позиция Мерца вызывает только восторг и с ней невозможно не согласиться. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что наконец появился лидер, который четко формулирует то, что происходит вокруг.

Позитивный сигнал Украине

Мерц четко озвучил задачи, которые стоят перед Германией и всей Европой. Вместе с Францией и Великобританией Германия стала политическим и экономическим "локомотивом" на континенте.

Немецкий канцлер открыто говорит об угрозе от России для всего мира и четко указывает на то, что Украина является лишь началом российской агрессии. Это очень положительный знак для нашего государства, 
– подчеркнул Владимир Огрызко.

Когда с политического олимпа сошел Олаф Шольц, позиция Германии по войне изменилась. Она стала более понятной, четкой и наконец соответствует сегодняшним реалиям.

Другое заявление Мерца, в котором он отверг размещение войск в Украине, можно отнести к внутриполитическим процессам. Для немцев переброска армии является серьезной “красной линией”, которую после Второй мировой невозможно переступить.

"Несмотря на это Германия имеет множество других возможностей помочь Украине в различных сферах. Позиция Мерца о предоставлении определенных видов вооружения также может измениться к лучшему уже в недалеком будущем", – подытожил Владимир Огрызко.

Последние заявления Мерца о войне:

  • Немецкий канцлер открыто говорит о российских преступлениях и называет страну виновной в терроризме против гражданских. Кроме этого Мерц заявил, что Путин является самым серьезным военным преступником. Российский диктатор отреагировал и назвал это попыткой "снять с себя ответственность".
  • Во время встречи "коалиции желающих" Мерц предложил место для переговоров России и Украины. По его словам, Женева может стать оптимальным вариантом. Там можно было бы подписать соглашение о прекращении огня.
  • Кроме этого, Мерц заявил о недостаточном давлении Запада на Россию. Он добавил, что сейчас Европа существенно зависит от помощи США, тогда как страны Глобального юга продолжают заключать новые соглашения с россиянами.