Позиция Мерца вызывает только восторг и с ней невозможно не согласиться. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что наконец появился лидер, который четко формулирует то, что происходит вокруг.
Позитивный сигнал Украине
Мерц четко озвучил задачи, которые стоят перед Германией и всей Европой. Вместе с Францией и Великобританией Германия стала политическим и экономическим "локомотивом" на континенте.
Немецкий канцлер открыто говорит об угрозе от России для всего мира и четко указывает на то, что Украина является лишь началом российской агрессии. Это очень положительный знак для нашего государства,
– подчеркнул Владимир Огрызко.
Когда с политического олимпа сошел Олаф Шольц, позиция Германии по войне изменилась. Она стала более понятной, четкой и наконец соответствует сегодняшним реалиям.
Другое заявление Мерца, в котором он отверг размещение войск в Украине, можно отнести к внутриполитическим процессам. Для немцев переброска армии является серьезной “красной линией”, которую после Второй мировой невозможно переступить.
"Несмотря на это Германия имеет множество других возможностей помочь Украине в различных сферах. Позиция Мерца о предоставлении определенных видов вооружения также может измениться к лучшему уже в недалеком будущем", – подытожил Владимир Огрызко.
Последние заявления Мерца о войне:
- Немецкий канцлер открыто говорит о российских преступлениях и называет страну виновной в терроризме против гражданских. Кроме этого Мерц заявил, что Путин является самым серьезным военным преступником. Российский диктатор отреагировал и назвал это попыткой "снять с себя ответственность".
- Во время встречи "коалиции желающих" Мерц предложил место для переговоров России и Украины. По его словам, Женева может стать оптимальным вариантом. Там можно было бы подписать соглашение о прекращении огня.
- Кроме этого, Мерц заявил о недостаточном давлении Запада на Россию. Он добавил, что сейчас Европа существенно зависит от помощи США, тогда как страны Глобального юга продолжают заключать новые соглашения с россиянами.