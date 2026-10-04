Мерц подчеркнул, что удары по гражданскому населению должны прекратиться. Заявление немецкого канцлера цитирует dpa.

Что сказал Мерц в Киеве Путину?

Господин Путин, прекратите эту бессмысленную войну! Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом вопросы завершения этой войны. Но эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться,

– сказал Мерц.

Вместе с украинским президентом он посетил Национальную академию наук Украины. Ее здание пострадало в результате атаки российского беспилотника.

Выступая на месте разрушенной части академии, канцлер заявил, что подобные удары демонстрируют бессмысленность войны.

Мерц отметил, что Россия ежедневно проводит атаки на инфраструктуру Украины, в то время как страна готовится к зиме.

"Я еще раз обращаюсь к российскому руководству, к президенту России: прекратите эту войну! Мы можем говорить, но только тогда, когда замолчит оружие – а оружие должно замолчать", – заявил немецкий политик.

Отметим, что во время пребывания Мерца в Киеве звучала воздушная тревога.

Во время общения с журналистами канцлер заявил, что не считает недавние российские заявления связанными с его визитом в Киев. Накануне МИД России предостерег иностранцев от поездок в украинскую столицу, анонсировав новые "удары возмездия".

Мерц отметил, что даже если бы это было заявление в его адрес, он все равно не отказался бы от поездки в Украину. "Я не позволю себя запугать", – сказал политик.