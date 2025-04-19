Непонятно, как Россия будет уважать "пасхальное перемирие", – глава МИД Италии Таяни

В Италии сомневаются, что Россия готова к прекращению огня в Украине, на фоне заявлений российского президента Владимира Путина о возможном "пасхальном перемирии". Страна не уверена, будет ли Кремль выполнять условия временной остановки боевых действий.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на агентство ANSA.

Смотрите также Соблюдается ли перемирие: военный рассказал о ситуации на Харьковщине после заявления Путина

Что думают в Италии о перемирии в Украине на Пасху

Как отметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни любые шаги, приближающие Украину к миру важны. Однако являются ли заявления Путина о временном "пасхальном перемирии" действительно стремлением приостановить боевые действия, или пустыми словами, он не уверен.

Как я всегда говорю, нужно поощрять все стороны к переговорам. Непонятно, как Россия будет уважать короткое перемирие, а Путин должен принять решение, чтобы наконец прекратить войну, которую он начал,

– отметил Таяни.

Итальянский министр МИД также добавил, что Путин должен конструктивно отреагировать на инициативу Дональда Трампа по 30-дневному прекращению боевых действий, чтобы можно было в будущем достичь настоящего завершения войны, которое "должно быть справедливым и длительным".

Ранее Владимир Путин отметил, что Украина якобы более 100 раз нарушила договоренности о запрете ударов по энергетике. Также он подчеркнул, что сейчас Киев может показать, действительно ли готов к завершению боевых действий.

Однако уже известно, что заявления России о прекращении огня с 18:00 19 апреля не произошло – Россия продолжила запускать дроны по Украине и вести бои на фронте. Хотя Владимир Зеленский выразил полное согласие относительно начала "пасхального перемирия".