Непонятно, как Россия будет уважать "пасхальное перемирие", – глава МИД Италии Таяни
- Италия сомневается в готовности России к пасхальному перемирию в Украине, несмотря на заявления Путина.
- Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни призывает к переговорам, но не уверен в искренности намерений России.
В Италии сомневаются, что Россия готова к прекращению огня в Украине, на фоне заявлений российского президента Владимира Путина о возможном "пасхальном перемирии". Страна не уверена, будет ли Кремль выполнять условия временной остановки боевых действий.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на агентство ANSA.
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Что думают в Италии о перемирии в Украине на Пасху
Как отметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни любые шаги, приближающие Украину к миру важны. Однако являются ли заявления Путина о временном "пасхальном перемирии" действительно стремлением приостановить боевые действия, или пустыми словами, он не уверен.
Как я всегда говорю, нужно поощрять все стороны к переговорам. Непонятно, как Россия будет уважать короткое перемирие, а Путин должен принять решение, чтобы наконец прекратить войну, которую он начал,
– отметил Таяни.
Итальянский министр МИД также добавил, что Путин должен конструктивно отреагировать на инициативу Дональда Трампа по 30-дневному прекращению боевых действий, чтобы можно было в будущем достичь настоящего завершения войны, которое "должно быть справедливым и длительным".
Ранее Владимир Путин отметил, что Украина якобы более 100 раз нарушила договоренности о запрете ударов по энергетике. Также он подчеркнул, что сейчас Киев может показать, действительно ли готов к завершению боевых действий.
Однако уже известно, что заявления России о прекращении огня с 18:00 19 апреля не произошло – Россия продолжила запускать дроны по Украине и вести бои на фронте. Хотя Владимир Зеленский выразил полное согласие относительно начала "пасхального перемирия".