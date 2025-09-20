Дональд Трамп отреагировал на инцидент с российскими МиГ-31, которые залетели в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Американский президент отметил, что ему это все "совсем не нравится".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме.

К теме Для Путина сейчас это важно: политолог сказал, зачем российские МиГи вторглись в Эстонию

Что Трамп сказал на нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ?

Репортер спросил американского президента, считает ли он угрозой для НАТО пребывание российских самолетов 12 минут в воздушном пространстве Эстонии 19 сентября. На это Трамп сказал, что ему "придется рассмотреть" эту ситуацию.

"Вскоре мне проведут брифинг. Поэтому я сообщу вам об этом сегодня вечером или завтра", – сказал глава Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что ему "не нравится", то, что произошло в небе над Эстонией.

Знаете, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Я не люблю, когда такое случается. Это может обернуться серьезными проблемами. Но я дам знать позже. Примерно через час они проведут для меня брифинг,

– сказал Дональд Трамп.

Стоит отметить, что политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала подчеркнул, что Европа должна перейти к доктрине ответов на провокации России, во избежание повторения подобных инцидентов, как в Эстонии 19 сентября, в будущем.

Что известно о ситуации с российскими МиГами в Эстонии?