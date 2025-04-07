Геологическая формация возрастом 2,5 миллиарда лет спасет Украину от войны, – The Independent

Украинский кристаллический щит, который образовался 2,5 миллиарда лет назад, может остановить войну России против Украины. Именно там содержатся полезные ископаемые, которые интересуют США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Где в Украине месторождения лития

В статье геолога Муниры Раджи из Плимутского университета сказано, что мир движется к декарбонизации – уменьшению выбросов парниковых газов и переходу к более экологически чистым источникам энергии. Чтобы могли работать электромобили, ветряные турбины, солнечные батареи и системы накопления энергии, нужны полезные ископаемые – литий, кобальт, редкоземельные элементы. Все это есть в Украине.

Спрос на важные полезные ископаемые, который стремительно растет, может удовлетворить Украинский кристаллический щит – один из старейших и самых стабильных континентальных блоков Земли.

Формация претерпела несколько эпизодов горообразования, формирования и движения магмы. Эти геологические процессы создали благоприятные геологические условия для формирования нескольких месторождений полезных ископаемых, включая литий, графит, марганец, титан и редкоземельные элементы. Все это сейчас критически важно для современных отраслей промышленности и глобального перехода к зеленой энергии. Украина имеет месторождения, содержащие 22 из 34 важнейших полезных ископаемых, определенных Европейским Союзом как важные для энергетической безопасности. Это позиционирует Украину среди наиболее богатых ресурсами стран мира,

– информирует Мунира Раджи.

Три крупных месторождения лития есть в пределах Украинского щита. Это Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское в Кировоградской области. Полоховское месторождение – один из лучших литиевых участков в Европе. Там благоприятные геологические условия, что делает добычу экономически выгодным.

Кроме этого, есть уран, рутил, марганцевые руды, редкоземельные элементы, такие как неодим и диспрозий.

Справка. Некоторые украинские источники приводят данные о возрасте Украинского кристаллического щита как 2,5 – 4 миллиарда лет.

Почему Америку интересуют полезные ископаемые Украины

"Интерес США к украинским полезным ископаемым отражает более широкую геополитическую обеспокоенность ростом спроса, нестабильностью цен и уязвимостью цепи поставок. Несмотря на то, что США имеют много таких же важнейших полезных ископаемых, как и Украина, они исторически отдавали добычу и переработку на аутсорсинг из-за экологических норм, высокой стоимости рабочей силы и более привлекательных внешних рынков", – объясняют в статье.

Поэтому теперь США зависят от импорта из Китая. Поднебесная доминирует в производстве и переработке важнейших полезных ископаемых. Поэтому Вашингтон хочет избежать необходимости покупать полезные ископаемые в КНР.

Китай же стремится выходить на новые рынки, в том числе разрабатывать литиевые месторождения. Например, Пекин стремился заключить огромный контракт с Сербией, но страна отказалась.