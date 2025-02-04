После введения санкций Путин может получить галлий и германий только из КНР. Поднебесная стала монополистом на российском рынке в 2023 году. Детали приводит 24 Канал со ссылкой на расследование "Схем" проекта "Радио Свободы".

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Какие металлы Китай поставляет в Россию

Упомянутые элементы являются частями любых электронных систем, а также используются в оборонке. То есть они являются товарами двойного назначения.

Галлий используют для улучшения сплавов оболочек плутониевых атомных бомб и для стабилизации самого плутония. Именно галлий содержала бомба "Толстяк", которую сбросили на Нагасаки.

Германий используют в полупроводниковых устройствах, оптоволоконных системах и инфракрасных датчиках для кораблей, самолетов, ракет, танков и противотанковых установок.

Германий и галлий используют в лазерной технике. Разведывательный беспилотник "Орлан-30" имеет лазерное наведение. А еще эти металлы нужны, чтобы делать оптоволокно.

Стибий часто используют, чтобы улучшить металлические сплавы при изготовлении пуль и снарядов и укрепить броню военной техники. Он важен для приборов ночного видения, взрывчатых веществ, сигнальных ракет, инфракрасных датчиков, а также ядерного оружия.

В США и ЕС галлий, германий и стибий являются критически важными ископаемыми, их хранят в государственных резервах, чтобы исключить дефицит.

Государственные и частные компании, связанные с российским ВПК, покупают эти металлы у китайских фирм с государственным капиталом. Таким образом, можно говорить, что Китай спонсирует российскую военную машину.

Благодаря доступу к утечке данных из таможенных баз России журналисты установили: что с апреля 2022 года Москва почти перестала получать галлий и германий. Именно тогда на нее наложили санкции в США и ЕС. Но уже в 2023 году Китай стал монополистом на российском рынке этих металлов.

Если источником галлия и германия для агрессора является только Китай, то стибий также получают из ОАЭ. Эта страна не накладывала санкции на Россию.

Продукция, которая содержит галлий, попадает, например, в Курчатовский институт, где разрабатывают ядерное оружие. Этот научный центр покупает продукцию с содержанием галлия у российской компании "Криотрейд Инжиниринг". (...) Галлий "Криотрейд Инжиниринг" покупает у китайской Hynhe Technology Co. Ltd.,

– говорится в материале.

Официальный Пекин отрицает такие поставки. Но цепочки ведут именно к нему.