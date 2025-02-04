Война в Украине стала войной дронов и противодействие беспилотникам является одной из самых актуальных задач перед украинскими разработчиками, в частности относительно дронов на оптоволокне. Сегодня это то оружие, против которого ни Украина, ни Россия не имеют массового решения, но выход есть.

Украинские разработчики уже изобрели способ, которым можно противодействовать дронам на оптоволокне в экстремальных условиях и спасти жизнь бойца. Больше об этом, новых технологиях России и какая украинская разработка стала ночным кошмаром для оккупантов, в интервью 24 Канала рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

На росТВ выдали новогоднюю игрушку за крайне опасную бомбу

Россияне рассказывают своим СМИ, что якобы ВСУ на Курщине используют бомбы с вольфрамовой начинкой. Очень интересно, что оккупанты вспомнили о международных конвенциях, но забывают, как сами сбрасывали на территории нашей страны запрещенное химическое оружие и не только. По вашему мнению, что это за вбросы и зачем россияне это делают?

Все эти информационные вбросы делаются для того, чтобы еще в чем-то обвинить Украину. Казус именно этого видеосюжета в том, что один из центральных российских телеканалов в течение 10 минут рассказывает всей аудитории о елочной игрушке, но ее подают, как какой-то заряд с вольфрамовыми шариками.

Это смешно, потому что, когда, например, россияне готовят пропаганду, то вообще не подходят к этому по крайней мере более-менее технически подготовленными. Это все делается для населения, которое готово принимать эту картинку, даже не задумываясь о том, что за ней стоит. Эту картинку опубликовал один из телеграм-каналов противника, а российское телевидение сразу сняло об этом сюжет. Это лишь один из примеров нелепости российской пропаганды.

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Враг использует коварное оружие

Однако сам враг использует противопехотные мины "Лепестки". Вы публиковали соответствующие видео, где их сбрасывают даже с дронов. По вашему мнению, чем они могут быть опасны и как давно россияне начали использовать такое "ноу-хау"?

Речь идет о минах, которые известны под названием "Лепесток". Это малая противопехотная мина, то есть она не наносит большого ущерба, но очень неприятна тем, что может, например, оторвать стопу, то есть вывести человека из боевого состояния. Эти мины на протяжении многих лет запрещены Оттавской конвенцией. Более того, в 90-х годах было подписано соглашение о ликвидации этих мин – и Украина, и Беларусь их уничтожали.

Россия также должна была их уничтожать, потому что эти мины считаются негуманными. Особенность этих противопехотных мин в том, что разработчик создал их прежде всего для того, чтобы можно было удаленно минировать территории. То есть разбрасывать, например, в форме кассет с использованием реактивных систем залпового огня.

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Сейчас наш противник открывает свои запасы, достает оттуда эти кассеты и разбрасывает "Лепестки". Их разбрасывают либо с Mavic, которые могут нести на себе 4 такие мины, либо FPV-дрон несет целую кассету и сбрасывает вниз на нашу позицию. После прилета и падения на землю эта мина активируется и готова к действиям.

Кстати, многие не верили, что россияне это делают, но я на своем канале опубликовал видео, которое мы получаем в формате видеоперехвата с российских FPV-дронов. На этих кадрах видно, как они десятками сыплют эти "Лепестки" на нашу позицию. Это действительно факт подтверждения того, что сейчас происходит, а не какие-то фантазии.

Риски и опасность в том, что такие мины враг сбрасывает в наши окопы преимущественно ночью с достаточно большой высоты. Украинский солдат может пойти вечером, утром или в сумерках по окопам и наступить на такую мину и травмируется.

Также эти мины российские захватчики сбрасывают на лесные проезжие дороги. Это делается для того, чтобы наша легковая машина формата пикапа пробила колесо, водитель остановится менять его и окажется под угрозой или FPV-дрона, который его атакует, или артиллерии. Потому что на фронте неподвижная цель, например, в течение 10 минут это большая проблема и большие риски.

Противник начал делать это уже давно. Около полутора лет назад мы уже фиксировали такие факты. Просто сейчас мне коллеги-военные по всем направлениям пишут, что это становится все более распространенной проблемой и приобретает массовый характер. Эта проблема приводит к большим санитарным потерям, к большому количеству "трехсотых" с нашей стороны. Потому что этот "Лепесток" достаточно мал, его трудно разглядеть.

Даже если кто-то проверил, например, окоп утром или вечером, то нет никакой гарантии, что ночью туда не упадет "Лепесток" с дрона. Сброс может быть на высоте 200 – 300 метров. На такой высоте дрон не очень слышно и этот сброс может произойти незаметно. Технология очень неприятная, подлая и опасная.

В России модернизировали дрон-камикадзе "Куб-2"

У россиян появилась новая разработка дрон-камикадзе "Куб-2". Он предназначен для поражения живой силы и небронированной техники. Аналитики Defense Express добавляют, что он может поражать и легкобронированную технику, а также стартовые позиции БПЛА и даже площадки базирования вертолетов. Дрон-камикадзе "КУБ-2" вроде бы оснащен тепловизорами. Чем опасен этот новый дрон и чем он отличается от предыдущей версии?

Новый дрон-камикадзе "Куб-2" отличается от передней версии внешним видом и принципом запуска. Многие отмечают, что по технологиям, он похож на тактический барражирующий боеприпас Switchblade. Это БПЛА, который транспортируется в трубе и затем выстреливается из нее. Предыдущий "Куб" был специфического вида, но формата привычного крыла и запускался из катапульты. Дрон-камикадзе "Куб-2" запускается по другому типу.

Пока мы не получим реальные живые трофеи, то не можем ничего говорить об этом БПЛА, ведь Россия не так давно впервые его анонсировала. Поэтому все эти версии и истории о том, что он может, а чего не может – мы предполагаем со слов нашего противника. Я не склонен доверять врагу. Когда увидим, как этот ударный БПЛА работает на практике, изучим его, увидим на трофеях, какая там боевая часть, – то только тогда можем делать какие-то выводы.

Россияне пытаются найти более дешевый аналог "Ланцета". Он показал себя, как эффективное средство поражения на дистанции до 70 километров, но у него очень высокая цена. "Куб-2" – это разработка концерна "Калашникова" из Ижевска. Их задача – минимизировать стоимость ударного БПЛА, чтобы можно было в большем количестве выпускать.



Украинские военные осматривают небо в поисках российских дронов / Getty Images

Украинская разработка стала ночным кошмаром для оккупантов

Относительно украинских разработок. Дроны "Баба Яга" имеют преимущество в использовании оптоволокна, что делает их невидимыми для российских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме минирования на расстоянии, они также могут сбрасывать крупные боеприпасы. Расскажите об этом виде дрона и действительно ли россияне не могут противостоять "Бабе Яге"?

Когда мы говорим о БПЛА, то это огромный сегмент, в который попадают бомбардировщики, FPV-дроны, Mavic и другие. В чем-то мы опережаем россиян, где-то враг опережает нас, а в чем-то есть паритет. Относительно "Бабы Яги", как называют эти дроны россияне, у нас абсолютное лидерство. Это большие дроны формата агродрона, который может нести большие заряды, летать на большие участки в глубину противника и сбрасывать боеприпасы, нанося урон технике противника.

Россияне боятся этих дронов, как огня. Для врага это страшный сон, потому что наши пилоты по всем фронтам выносят российскую технику и позиции. Поэтому противник пытается искать пути, как можно ликвидировать наши дроны. То есть они пытаются отстреливать сетки сверху по дронам, чтобы пропеллеры запутывались. Одна из разновидностей борьбы – это работа РЭБ против них. Здесь нет никакой магии – любым дроном управляют по радиоканалу, соответственно, если есть радио- и видеоканал, то это можно подавить.

Конечно, когда появились дроны на оптоволокне, наши ребята сразу начали думать, можно ли на такой большой дрон поставить большую катушку оптоволокна для того, чтобы был канал, который не поддается средствам РЭБ. Мы знаем, что есть катушки 10 – 20 километров, есть и больше, но это все же большой вес, поэтому мы говорим о 20 километрах.

Это довольно достаточная длина оптоволокна для того, чтобы залететь вглубь противника и атаковать его. Пока что это все еще эксперименты. Еще неизвестно, насколько эффективна работа большого дрона с управлением по оптоволокну. То есть я думаю, что ближайшее будущее тоже покажет это.

О внедрении технологии "Атлас" в системы РЭБ

Украинские специалисты работают над внедрением технологии "Атлас" в интеллектуальные системы РЭБ. "Атлас" содержит первую украинскую систему обнаружения, которая перехватывает вражеские цели на дистанции до 30 километров. Известны ли вам детали о ней?

Я не склонен преувеличивать и возлагать большие надежды на какие-то решения, пока лично на практике не вижу их. "Атлас" – это разработка одного из украинских производителей средств РЭБ.

В общем, когда мы говорим о средствах РЭБ, то понимаем, что все они работают по закону физики. Здесь нет магии. Так же когда-то громко презентовали "Ай-Петри СВ", как универсальное средство, которое решает все проблемы. Сейчас у нас появился новый производитель, который также презентует. Делает он это публично, через большие презентации, через сбор представителей различных структур, чтобы популяризировать свой продукт.

Мы понимаем, что это бизнес, коммерция. В общем ВПК ничем не отличается от коммерческих разработок во всем мире. Это тоже продажи и закупки, которые требуют определенного маркетинга. Одно из новых изделий украинских разработчиков РЭБ, которые хотят поставить его на фронтах, чтобы обеспечить защиту не купольного типа. Они пытаются решить вопрос, чтобы защитить целый участок фронтов.

Я считаю, это правильный подход, а то, насколько это средство сможет справиться с этими задачами, покажет только его боевое применение. Даже не тесты в полях, а именно боевое применение на практике, потому что такие системы у Вооруженных Сил Украины уже есть.

Подросток из Украины создал уникальную систему

Украинский подросток Вадим Добровольский создал систему, которая с помощью искусственного интеллекта позволяет дрону переключаться на другую частоту и не поддается воздействию РЭБ. Свой проект он представил в рамках финала мирового соревнования в Нью-Йорке. Слышали ли вы об этом проекте? Действительно ли он может хорошо заработать, если его использовать более массово? Заинтересовались ли возможно этим проектом в Минобороны или Генштабе?

Таких решений достаточно много и они уже достаточно часто используются на фронтах в самых разнообразных конфигурациях. Это набор различных частот и диапазонов, переключение между диапазонами по разному алгоритму, поэтому количество находок и разработок, которые можно здесь сделать, достаточно большое.

Я никогда не люблю скептически оценивать, всегда восхищаюсь любыми нашими ребятами, которые что-то делают для ВСУ, для нашей страны, для защиты наших бойцов. Ведь преимущественно мы слышим скептическую критику, оценку чего-то. Я же наоборот, даже если человек сделал что-то маленькое или просто попытался что-то сделать, – благодарен ему. Это обязательно поможет нашим военным и спасет чью-то жизнь.

Таких людей надо поддерживать. Даже если окажется, что такая система уже есть, или есть лучшие системы, я все равно благодарен этому подростку, который смог сделать эту систему. Низкий поклон ему и его родителям за то, что воспитали такого сына.

Против этих дронов бессильна и Украина, и Россия

Противник ищет уязвимые места дронов на оптоволокне. Может ли Украина сейчас им противостоять? Чем мы опережаем россиян в своих разработках?

Сейчас рабочего, бюджетного, дешевого решения, которое можно внедрить по фронтам, чтобы противостоять дронам на оптоволокне нет ни у нас, ни у противника. Это большая проблема. К решению этого вопроса подходили и все не военные структуры Украины, согласно распоряжению министра обороны и главкома.

Был проведен хакатон, где мы слушали представителей команд разработчиков. Этой проблемой занимались студенты Массачусетского технологического института. Им такую задачу ставили в рамках одного из мероприятий. Здесь сложно найти выход, потому что дрон летит, он управляется по оптоволокну, на него невозможно повлиять никаким методом РЭБ. Его можно только физически сбивать, уничтожать и искать разные варианты.

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Мы не сдаемся, потому что это проблема, это вызов для нас и какие-то точечные решения есть, например, для обнаружения, но они достаточно ценные. Например, мы можем обнаруживать такие дроны радарами, но не можем отличать один дрон от другого, потому что не понятно, что летит, как реагировать. Впрочем, если мы видим, что летит такой дрон, как вовремя поднять группу перехвата и чем его уничтожать – тоже не понятно.

Конечно, есть много фантастики, мол, возьмем радиолокационные станции, к ним привяжем лазерное оружие или какие-то сакральные электромагнитные пушки или крупнокалиберный пулемет с системами искусственного интеллекта, который будет захватывать цели. Все это круто, но на практике невозможно масштабировать. Мы не можем поставить все это одновременно на машины.

Это решение очень сложное. Мы ищем что-то простое, бюджетное, то, что можно масштабировать. Конечно, мы понимаем, как только мы найдем решение, и как только враг найдет решение, то мы друг у друга это все украдем в течение одного дня. Это все прекрасно понимают и с этим связаны риски – как только мы что-то найдем, то это станет доступно противнику.

Что нужно ВСУ для защиты от Mavic

Вы писали, что большая часть всех потерь от дронов у нас не от FPV, а от сбросов. В нашей армии нет ни одного серийного портативного детектора для БПЛА Mavic. Как так вообще произошло? Можем ли как россияне закупать их из Китая? Какова их цена и чем они могут быть эффективны?

У нас есть детекторы крылатых БПЛА формата "Сахарок" и детекторы FPV, о которых я сейчас рассказываю. Их нужно производить все больше и больше. Но так получилось, что у нас нет детектора, который бы четко обнаруживал, что летит Mavic. Больше всего нам угрожают Mavic 3T с тепловизорами, на которых происходят ночные сбросы по нашим позициям и от которых гибнут наши ребята.

То есть прошивка 10.01, которую разрабатывали россияне, и мы тоже ее используем, сделала невозможным сбивание Mavic. Сбивание – это в кавычках, то есть если раньше мы видели, как антидрон-ружьем можно было его "посадить", то сейчас это не работает. Когда Mavic теряет сигналы управления и навигации, он выполняет план спасения. Взлетает вверх, поднимается почти на километр, где его оператор перехватывает и возвращает обратно. Поэтому наша основная задача – не дать опуститься Mavic достаточно низко, чтобы сделать сброс.

Чтобы сделать сброс и точно попасть в человека или на позицию, Mavic должен опуститься на 100 метров, чтобы этого человека прежде всего увидеть и чтобы под порывами ветра, который всегда присутствует, этот снаряд долетел куда нужно. Если мы не даем Mavic спуститься и держим высоту 200 – 500 метров, то с этого уровня уже невозможны сбросы. Это проблематично, они никуда не попадут.

Поэтому наши ребята на фронтах должны иметь такой РЭБ, что не дает подлететь, и должны понимать, что Mavic летит к ним и зависает над головой. Поскольку на фронтах очень много Mavic и наших, и противника, то детектор не понимает, где и что летит. Он не должен работать на большие участки, а должен давать бойцу информацию о том, что для него является личной угрозой.

Россия использует такие детекторы (держит один в руках – 24 Канал). Они имеют таких 3 – 4 различных типов. Этот детектор фиксирует подросток не только Mavic, но и FPV, он – универсальный. Есть на всех видео, где фигурирует Россия, например у пилотов. Они не выходят на боевые задачи без этого средства.



Детектор, который используют россияне / Скриншот из видео

Также мы понимаем, что Mavic ведет разведку. Если эта позиция более-менее расположена со стороны и внезапно над ней появляется Mavic, который завис, то лучше остановить перемещение и активность, потому что он, наверное, высматривает какие-то действия. То есть детектор очень полезен.

В Китае его цена от 100 до 500 долларов, есть разные модели. Он достаточно дорого там стоит. Вся российская армия воюет на китайских средствах. Они их называют "Булаты" и так далее. Российские средства также есть, но практически вся элементная база взята у китайцев. Просто разные корпуса, в которые устанавливается детектор.

По определенным причинам мы не можем сейчас их самостоятельно производить. Нужно достаточно инвестиций в разработку этих детекторов, потом – в производство. Я предложил фондам найти партию этих китайских детекторов и закупить, как это делает Россия. Один фонд откликнулся, они уже в работе.

Я их скоординировал с ребятами, которые работают с китайскими заводами. Сейчас возьмем все образцы, протестируем в армии и потом закупим. Не буду называть этот фонд, чтобы не выглядело как реклама. Понимаем, что за бюджетные деньги покупать в Китае проблематично, но фонды могут это делать.

Почему в Китае не можем закупать? Есть какие-то ограничения?

Я еще никогда не слышал, чтобы мы напрямую в Китае что-то покупали. Это все происходит через посредников.

Альтернатив нет? Я так понимаю, что это дешевый способ и очень эффективный, что россияне и показали, да?

Да, процесс очень сложный. Чтобы что-то закупать за бюджетные деньги, изделие должно быть кодифицированным, то есть сертифицированным по военным стандартам. Только в этом случае Министерство обороны может за бюджетные деньги покупать иностранные изделия.

Если какой-то посредник купит большую партию таких детекторов, он его перебрендирует и назовет, к примеру, "Ветерок", далее пройдет кодификацию, и только тогда Министерство обороны сможет закупать эти изделия. Такая же судьба у Mavic и Autel. Мы же как-то это делаем через компании государства – и закупаем, и поставляем. Да, не много, но делаем. При большом желании, как это сделать, то пути и решения у государства есть.

Иностранцы хотят вложить деньги в украинские разработки

Готовы ли иностранцы вкладывать свои средства в разработки дронов и РЭБ, а также в разработку технологии, которую вы только что показали? Действительно ли есть сейчас такое желание у иностранцев?

Однозначно. К сожалению, мы стали полигоном для всего мира в плане военных технологий и их использования. Мы живем на полигоне, где 3 года летают ракеты абсолютно всех типов, где происходят боевые действия. Конечно, все мировые производители имеют здесь официальных и неофициальных представителей. Они пытаются понимать, что сейчас происходит. Для большинства стран мира Россия – противник, как и ее технологии, которые используются по всему миру, не только в российско-украинском конфликте.

Так что, безусловно, производители заинтересованы. Многие говорят, что Украина станет в будущем центром мировых технологий. Нет, так не будет. Я смотрю на эту ситуацию реально. Производство мировых технологий в плане FPV-дронов будет оставаться в странах капиталистических, основных, крупных. Просто наших специалистов будут привлекать, перекупать наших инженеров, разработки будут вестись. Это реальность.

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Я был на военной выставке в Польше, одной из крупнейших в Европе. Уже сейчас вижу, как наши украинские компании стоят на стендах других стран. Они ко мне подходят и говорят: "Привет, Сергей, мы такие-то, такие-то, но мы уже не украинская компания, мы уже за рубежом". И, к сожалению, в этом году 3 или 4 ключевых разработчика тоже уехали за границу.

Это хорошо или плохо? С одной стороны, они же будут работать в безопасности, а с другой – не работают в Украине? Как лучше было бы?

Это получается плохо, поскольку мы допускаем бегство специалистов в области технологий за границу, и в этом нет ничего положительного. Вместо того чтобы создать здесь положительную атмосферу – экономическую и финансовую – эти люди выезжают не потому, что им здесь слишком хорошо, а из-за проблем, которые возникают в процессе производства и взаимодействия с государством.

В частности из-за того, что бронирования может не быть?

Да, в том числе и из-за этого. Плюс у нас есть ограничения на импорт военных разработок. Если украинская компания что-то производит, то существуют ограничения на импорт. Например, ограничения на цену, которую компания может выставлять для Вооруженных Сил на закупку. Не всем это нравится.

Представьте, что производитель отправляется за границу, создает там свои БПЛА, и становится известным на весь мир. Он открыт для поставки, логистики по всем странам Евросоюза и мира. При этом он может продавать свои решения в Украину по той цене, которую считает нужной, поскольку эта разработка уже считается иностранной.

Он не должен ничего доказывать, его специалисты не боятся мобилизации или бронирования, а производство находится в безопасности. Поэтому, конечно, многие предприятия выбирают такой путь. И самое главное, эти компании получают возможность продавать свои разработки на внешнем рынке, а не только внутри страны.

О защите от "Орешника"

Чем мы можем противодействовать системам "Орешник"? Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в мире есть только несколько систем, которые могут этому противостоять. Украина таких ПВО, к сожалению, пока не имеет на вооружении, но работает над собственными разработками. Благодаря чему Украина может разработать такие системы ПВО? И здесь нужны не только ПВО, но и новые системы РЭБ?

Здесь я также смотрю на ситуацию достаточно объективно. Мы понимаем, что если весь военный ВПК мира с миллиардами долларов инвестиций не может разработать эффективные средства противостояния, то в стране с нарушенной экономикой и другими проблемами сложно противостоять России и что-то разрабатывать.

Когда мы говорим о ракетах типа "Орешник", это баллистическая ракета и это совсем другой сегмент. Она не имеет ничего общего с межконтинентальными ракетами, хотя и они также являются частью этой категории. Давайте объясню проще. Patriot, который у нас стоит, – это система противовоздушной обороны, предназначенная для выполнения конкретных задач, в частности для защиты определенных территорий от определенных типов ракет.

Есть другие системы, которые могут сбивать межконтинентальные баллистические ракеты на большой высоте, на высокой точке траектории. Эти системы разработаны специально для этого. Patriot не способен сбивать все, что летает. Он создан для выполнения своих конкретных задач, и с ними справляется прекрасно. А ракеты такого типа сбиваются другими системами, которых в мире всего несколько, но у нас их нет.

Что может защитить ВСУ от дронов на оптоволокне

Как насчет наших разработок, можете рассказать подробно, чем именно украинцы удивляют россиян и, возможно, весь мир?

Мы уже обсуждали этот сегмент, который касается дронов и детекторов FPV-дронов. Ситуация на сегодня такая, что количество частот, на которых летает наш враг и на которых мы также работаем, очень большое. Поэтому использовать РЭБ для закрытия позиций или машин становится все сложнее, а иногда и невозможно. Мы должны понимать, что на машину можно поставить 3 – 4 антенны, но нельзя установить 40 антенн для покрытия всех диапазонов. Поэтому мы ищем другие пути борьбы с дронами.

Появилась идея, которая является актуальной для всех военнослужащих. Когда FPV-дрон летит, он передает видеосигнал оператору, и без этого сигнала оператор не понимает, куда ему атаковать. Это видео можно перехватить, и с помощью него можно понять, какой именно дрон летит, где он находится и представляет ли угрозу.

Например, сегодня мы показали новый тип вот такого детектора (держит в руках – 24 Канал). В Украине сейчас производят около десяти моделей, некоторые из них с экраном, а некоторые – без, и они могут спасти жизнь. Если на солдата или на технику летит FPV-дрон, на расстоянии примерно 1,5 километра детектор начинает подавать сигнал тревоги и сообщать, что к нему летит дрон.



Новый детектор, который производит Украина / Скриншот из видео

Благодаря этому солдат имеет больше шансов на выживание, ведь когда тебя застала атака врасплох, когда вы ехали и прилетел дрон – шансов на спасение мало. Но если ты заранее знаешь об угрозе, у тебя есть время на реакцию и есть наставления, что делать в такой ситуации.

Мы можем сразу увидеть картину и распознать по названию, чей это дрон – наш или вражеский, и определить, что делать дальше. Такие вещи могут спасти жизнь. К сожалению, количество таких детекторов пока ограничено из-за производственных возможностей, но многие ребята работают над их масштабированием, поэтому в ближайшее время количество этих устройств значительно увеличится.

Противодействие дронам – это одна из самых актуальных задач, и, как я уже говорил, есть разные решения для этого. Например, украинская компания Ptashka разработала пистолет, который стреляет сеткой. Боеприпас меняется, и если на солдата летит FPV-дрон, он не может сбить его огнестрельным оружием, потому что это сложно из-за скорости и маневренности дронов.

Даже из охотничьего ружья трудно попасть в дрон, поэтому был создан пистолет, который стреляет сеткой, раскрывается в воздухе на площади 3 – 4 квадратных метров и сетка запутывает лопасти дрона. В экстремальных ситуациях это решение помогает солдатам противодействовать дронам на оптоволокне. Мы видели много видео, когда дрон подлетает к нашей технике и солдатам, и они не понимают, что делать. Назовем это оружие "последним шансом" для пехотинца, когда он может использовать пистолет и сбить дрон.

Практические тренировки показывают, что с расстояния 15 – 20 метров пехотинцы попадают по дрону. Хотя система не работает на больших расстояниях, она очень эффективна в условиях, когда пехотинец в поле встречается с дроном один на один. Ему хочется выжить, и это надо сделать, но фактически нечем. Мы видели много таких видео. Поэтому все наши разработки пока ориентированы на противодействие дронам, чтобы обеспечить максимальную защиту для наших солдат.