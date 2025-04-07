Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Конец эпохи дешевых iPhone и США без ИИ: как тарифы Трампа ударят по техно индустрии

Где в Украине месторождения лития

В статье геолога Муниры Раджи из Плимутского университета сказано, что мир движется к декарбонизации – уменьшению выбросов парниковых газов и переходу к более экологически чистым источникам энергии. Чтобы могли работать электромобили, ветряные турбины, солнечные батареи и системы накопления энергии, нужны полезные ископаемые – литий, кобальт, редкоземельные элементы. Все это есть в Украине.

Спрос на важные полезные ископаемые, который стремительно растет, может удовлетворить Украинский кристаллический щит – один из старейших и самых стабильных континентальных блоков Земли.

Формация претерпела несколько эпизодов горообразования, формирования и движения магмы. Эти геологические процессы создали благоприятные геологические условия для формирования нескольких месторождений полезных ископаемых, включая литий, графит, марганец, титан и редкоземельные элементы. Все это сейчас критически важно для современных отраслей промышленности и глобального перехода к зеленой энергии. Украина имеет месторождения, содержащие 22 из 34 важнейших полезных ископаемых, определенных Европейским Союзом как важные для энергетической безопасности. Это позиционирует Украину среди наиболее богатых ресурсами стран мира,

– информирует Мунира Раджи.

Три крупных месторождения лития есть в пределах Украинского щита. Это Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское в Кировоградской области. Полоховское месторождение – один из лучших литиевых участков в Европе. Там благоприятные геологические условия, что делает добычу экономически выгодным.

Кроме этого, есть уран, рутил, марганцевые руды, редкоземельные элементы, такие как неодим и диспрозий.

Справка. Некоторые украинские источники приводят данные о возрасте Украинского кристаллического щита как 2,5 – 4 миллиарда лет.

Почему Америку интересуют полезные ископаемые Украины

"Интерес США к украинским полезным ископаемым отражает более широкую геополитическую обеспокоенность ростом спроса, нестабильностью цен и уязвимостью цепи поставок. Несмотря на то, что США имеют много таких же важнейших полезных ископаемых, как и Украина, они исторически отдавали добычу и переработку на аутсорсинг из-за экологических норм, высокой стоимости рабочей силы и более привлекательных внешних рынков", – объясняют в статье.

Поэтому теперь США зависят от импорта из Китая. Поднебесная доминирует в производстве и переработке важнейших полезных ископаемых. Поэтому Вашингтон хочет избежать необходимости покупать полезные ископаемые в КНР.

Китай же стремится выходить на новые рынки, в том числе разрабатывать литиевые месторождения. Например, Пекин стремился заключить огромный контракт с Сербией, но страна отказалась.