Журналисты уже назвали этот шаг Белграда поворотом в сторону Европы. Интересно, что о Сербии говорили как об одной из приоритетных стран для Пекина рядом с Венгрией и Францией.

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Почему в Сербии отказались добывать литий вместе с Китаем

Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей. Поэтому мы сможем обеспечивать примерно 17% европейского рынка. Мы хотим, насколько это возможно, сохранить процесс создания добавленной стоимости в нашей стране. Мы хотим наладить у нас производство аккумуляторных батарей и только часть лития экспортировать в виде сырья,

– объяснил Александар Вучич.

Проект литиевого рудника собирается реализовывать международный горнодобывающий гигант Rio Tinto. В Сербии надеются, что это позволит развивать автомобилестроение, ведь литий нужен для ключевого элемента электромобилей – аккумуляторных батарей.

Страна ведет переговоры по производству батарей с концернами Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis. Южная Корея также заинтересована. А вот китайцам отказали.

"Они очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем эту тему с европейцами. Мы лояльны к Европе", – сказал Вучич.

Он также заверил: Сербия не пытается купить литием лояльность Европы, поэтому не рассматривает разработку месторождений как входной билет в ЕС. Мол, "доступ к общему рынку ЕС и свобода передвижения, упрощенный пограничный контроль означают для нас больше, чем деньги".

19 июля подпишут меморандум о намерениях с Еврокомиссией. Будет присутствовать Олаф Шольц.

Справка. Месторождение лития в сербском Ядаре – одно из крупнейших в Европе. Оно расположено на западе. Открытое еще в 2004 году, месторождение не разрабатывали, ведь регулярно происходили протесты экоактивистов. В 2022 году проект австралийско-британского горнодобывающего гиганта Rio Tinto приостановили. Но компания недавно заверила, что добыча не навредит, поэтому конституционный суд Сербии отменил решение правительства о запрете добычи.