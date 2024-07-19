Журналісти вже назвали цей крок Белграда поворотом у бік Європи. Цікаво, що про Сербію говорили як про одну з пріоритетних країн для Пекіна поруч із Угорщиною та Францією.

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Чому в Сербії відмовилися видобувати літій разом із Китаєм

Ми зможемо щорічно видобувати 58 тисяч тонн літію. Цього достатньо для виробництва 1,1 мільйона електромобілів. Тож ми зможемо забезпечувати приблизно 17% європейського ринку. Ми хочемо, наскільки це можливо, зберегти процес створення доданої вартості в нашій країні. Ми хочемо налагодити у нас виробництво акумуляторних батарей і лише частину літію експортувати у вигляді сировини,

– пояснив Александар Вучіч.

Проєкт літієвої копальні збирається реалізовувати міжнародний гірничодобувний гігант Rio Tinto. У Сербії сподіваються, що це дозволить розвивати автомобілебудування, адже літій потрібен для ключового елементу електромобілей – акумуляторних батарей.

Країна веде перемовини щодо виробництва батарей із концернами Mercedes-Benz, Volkswagen і Stellantis. Південна Корея також зацікавлена. А от китайцям відмовили.

"Вони дуже чітко висловили свою зацікавленість у отриманні доступу до цього родовища літію. Однак ми їм повідомили, що обговорюємо цю тему з європейцями. Ми лояльні до Європи", – сказав Вучіч.

Він також запевнив: Сербія не намагається купити літієм лояльність Європи, тож не розглядає розробку родовищ як вхідний квиток до ЄС. Мовляв, "доступ до спільного ринку ЄС та свобода пересування, спрощений прикордонний контроль означають для нас більше, ніж гроші".

19 липня підпишуть меморандум про наміри з Єврокомісією. Буде присутнім Олаф Шольц.

Довідка. Родовище літію в сербському Ядарі – одне з найбільших у Європі. Воно розташоване на заході. Відкрите ще 2004 року, родовище не розробляли, адже регулярно відбувалися протести екоактивістів. У 2022 році проєкт австралійсько-британського гірничодобувного гіганта Rio Tinto призупинили. Але компанія нещодавно запевнила, що видобуток не нашкодить, тож конституційний суд Сербії скасував рішення уряду про заборону видобутку.