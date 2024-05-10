Такое мнение 24 Каналу высказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец. К слову, вчера, 9 мая, лидер Китая прибыл в Венгрию, где встретился с премьер-министром Виктором Орбаном.

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На что был направлен визит Си в Европу

Как отметил Березовец, для Си Цзиньпина приоритетные 3 страны, но векторы этой политики разные. В качестве своих европейских представителей-вассалов Китай выбрал Сербию и Венгрию.

Еще есть третья страна – Франция. Но здесь другой уровень. Все же Париж для Пекина особый партнер прежде всего из-за исторического наследия Франции в Юго-Восточной Азии,

– сказал политолог.

Он отметил, что Китай всегда по-особому относился к Франции, поскольку это единственная страна Евросоюза, которая имеет ядерный потенциал.

Визит Си Цзиньпина был направлен на проверку почвы относительно разъединения НАТО. Одной из приоритетных целей лидера Китая было сделать так, чтобы европейские союзники начали отдаляться от США.

Я бы оценивал итоги этого визита как сдержанно оптимистичные,

– добавил Березовец.

Кроме того, Си был готов обменять давление на Владимира Путина о начале мирных переговоров на снятие санкций и ограничений для китайского бизнеса и банковского сектора.

Чем отличилась поездка Си во Францию