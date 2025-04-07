Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Де в Україні родовища літію

У статті геолога Муніри Раджі з Плімутського університету сказано, що світ рухається до декарбонізації – зменшення викидів парникових газів і переходу до більш екологічно чистих джерел енергії. Щоб могли працювати електромобілі, вітряні турбіни, сонячні батареї та системи накопичення енергії, потрібні корисні копалини – літій, кобальт, рідкісноземельні елементи. Все це є в Україні.

Попит на важливі корисні копалини, який стрімко зростає, може вдовольнити Український кристалічний щит – один з найстаріших і найстабільніших континентальних блоків Землі.

Формація зазнала кількох епізодів гороутворення, формування та руху магми. Ці геологічні процеси створили сприятливі геологічні умови для формування кількох родовищ корисних копалин, включаючи літій, графіт, марганець, титан і рідкісноземельні елементи. Усе це зараз критично важливо для сучасних галузей промисловості та глобального переходу до зеленої енергії. Україна має родовища, що містять 22 із 34 найважливіших корисних копалин, визначених Європейським Союзом як важливі для енергетичної безпеки. Це позиціонує Україну серед найбільш багатих ресурсами країн світу,

– інформує Муніра Раджі.

Три великі родовища літію є в межах Українського щита. Це Шевченківське в Донецькій області, а також Полохівське і Станкуватське у Кіровоградській області. Полохівське родовище – одна з найкращих літієвих ділянок у Європі. Там сприятливі геологічні умови, що робить видобуток економічно вигіднішим.

Окрім цього, є уран, рутил, марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, як-от неодим і диспрозій.

Довідка. Деякі українські джерела наводять дані про вік Українського кристалічного щита як 2,5 – 4 мільярди років.

Чому Америку цікавлять корисні копалини України

"Інтерес США до українських корисних копалин відображає ширшу геополітичну стурбованість зростанням попиту, нестабільністю цін і вразливістю ланцюга поставок. Незважаючи на те, що США мають багато таких же найважливіших корисних копалин, як і Україна, вони історично віддавали видобуток і переробку на аутсорсинг через екологічні норми, високу вартість робочої сили та більш привабливі зовнішні ринки", – пояснюють у статті.

Тож тепер США залежать від імпорту з Китаю. Піднебесна домінує у виробництві та переробці найважливіших корисних копалин. А тому Вашингтон хоче уникнути необхідності купувати корисні копалини в КНР.

Китай же прагне виходити на нові ринки, в тому числі розробляти літієві родовища. Наприклад, Пекін прагнув укласти величезний контракт із Сербією, але країна відмовилася.