Украина и США могут подписать соглашение о ископаемых уже на этой неделе, – Бессент

Украина и США уже вскоре могут подписать соглашение по редкоземельным металлам. По словам министра финансов США Скотта Бессента, это может произойти уже на этой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда Украина и США могут подписать соглашение об ископаемых

Со ссылкой на собственные источники журналисты Bloomberg пишут, что США смягчили свои условия в рамках соглашения о полезных ископаемых. Так, значительно уменьшилась оценка предоставленной помощи – с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов. В то же время Украина оценивает всю оказанную помощь Вашингтона в 90 миллиардов долларов.

Известно, что администрация Трампа также настаивала на том, чтобы Киев заключил соглашение о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. В США это рассматривают как компенсацию за оказанную помощь. В то же время Украина на переговорах по соглашению пыталась получить лучшие условия. Пока неизвестно, на какие условия договорились США и Украина по соглашению о полезных ископаемых, однако ранее Владимир Зеленский назвал переговоры "положительными".

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что сейчас переговоры по соглашению еще продолжаются. В то же время уже вскоре его могут подписать.

Мы очень, очень близки (к подписанию соглашения о полезных ископаемых – 24 Канал). Оно может быть подписано даже на этой неделе,

– сообщил Бессент.

Вместе с тем, собеседники Bloomberg утверждают, что администрация Дональда Трампа неохотно берет на себя обязательства относительно будущих инвестиций в фонд и откладывает этот вопрос на дальнейшее обсуждение. Зато представители Вашингтона настаивают на том, чтобы расходы США на войну в Украине считались "вкладом в фонд".

Как пишут в СМИ, украинской делегации сложно отговорить американцев от этой позиции, которая лежит в основе некоторых жестких условий США по соглашению об ископаемых.

К слову, ранее администрация Дональда Трампа в рамках нового соглашения об ископаемых требовала от Украины передать под контроль США газопровод "Газпрома", проходящий через ее территорию в Европу, а также предоставления привилегированного доступа к украинским месторождениям.