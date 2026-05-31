Мир под вопросом: Трамп требует изменить некоторые пункты в соглашении с Ираном, – Axios

Президент США Дональд Трамп попросил внести несколько поправок в соглашение с Ираном, которое уже согласовали его представители. Особое внимание глава государства уделяет вопросам ядерной безопасности.

Об этом сообщили в Axios.

Какие правки в соглашение хочет внести Трамп?

Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение с Тегераном и рассчитывает на его быстрое завершение. Однако президент заявил, что хочет усилить ряд ключевых положений.

Трамп заключит только такое соглашение, которое будет выгодным для США, будет отвечать красным линиям и гарантировать, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия,

– заявил чиновник Белого дома.

Трамп поручил своей команде пересмотреть договоренности по ядерной программе Ирана. Сейчас в мирном соглашении указано о 60-дневных переговорах о ядерных обязательствах Тегерана и возможном ослаблении санкций США, с акцентом на ограничение обогащения урана и утилизацию его запасов.

Также президент США хочет внести изменения в договоренность об открытии Ормузского пролива. В Вашингтоне сообщили, что все изменения и готовое соглашение планируют получить до конца недели.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?

Военные США продолжают решительно действовать на Ближнем Востоке. 29 мая американцы ударили по коммерческому судну Lian Star под флагом Гамбии в Оманском заливе. По информации CENTCOM, экипаж судна не реагировал на многочисленные предупреждения. После этого авиация США ударила по машинному отделению ракетой AGM-114 Hellfire, что привело к остановке судна. Так, сухогруз прекратил движение в сторону Ирана.

Иранские СМИ опубликовали неофициальную версию мирного соглашения Тегерана с Вашингтоном. В первом пункте указано, что США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов. Правительства стран публично не прокомментировали обнародованный документ. Также было отмечено о важных дипломатических усилиях Пакистана, направленные на прекращение войны.

Иранские власти объявили о восстановлении международного интернет-доступа после почти трех месяцев масштабных ограничений. Решение приняли на фоне войны, протестов и перехода страны на внутреннюю цифровую инфраструктуру. Президент Масуд Пезешкиан приказал восстановить доступ к международному интернету после почти 90-дневного блокирования сети.