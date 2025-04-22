Трамп заявил, что мирное соглашение могут подписать уже на этой неделе: действительно ли это возможно

Дональд Трамп заявил, что в течение 3 дней он объявит детали соглашения по войне и сообщил, что его Украина и Россия подпишут на этой неделе. Однако это пустые слова, которыми президент США хочет выдать желаемое за действительное.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что реальным шагом, который приблизит к соглашению, могут быть переговоры в Лондоне. Между тем есть угроза, что США сделают очень рискованное действие, чтобы ускорить процесс.

Смотрите также Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом

Возможно ли подписание соглашения на этой неделе

Политолог отметил, что мир уже слышал обещание от Трампа завершить российско-украинскую войну за 24 часа, потом слышал дату 20 апреля. Поэтому сроки, например, подписания соглашения на этой неделе, не являются конкретными словами. Сейчас, вероятнее всего, президент США выдает желаемое за действительное.

Возможно, Трамп получил сигнал от россиян, что они готовы договориться при определенных условиях, и решил, что эти условия можно выполнить, как-то нажать на украинцев, европейцев и договориться. Не исключаю, что как такой сигнал Трамп воспринял так называемое "пасхальное перемирие",

– подчеркнул он.

В то же время Фесенко подчеркнул, что интенсивный переговорный процесс точно будет на этой неделе. Однако это попытка выйти на определенные договоренности, а не точное обещание.

Заметьте! 23 апреля состоится встреча между Украиной, Великобританией, США и Францией в Лондоне. Представители стран обсудят условия для безусловного прекращения огня. Именно это, по словам Владимира Зеленского, будет первым шагом к миру.

Об угрозах неформальных договоренностей

Политолог предположил один опасный шаг, который могут сделать США – неформально договориться о чем-то отдельно с Украиной и Россией, заявив, что "дело сделано". Однако подписание соглашения не состоится.

Более того, подобные договоренности будут без наличия надежных средств контроля их соблюдения, а также без средств воздействия США на сторону, которая будет осуществлять нарушения.

Это может быть что-то вроде энергетического перемирия, которое не дало никакого прогресса. Или же "пасхального перемирия", которое было просто имитацией со стороны России, ведь оккупанты продолжали обстрелы и штурмы на линии фронта.