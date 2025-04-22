Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що реальним кроком, який наблизить до угоди, можуть бути переговори у Лондоні. Тим часом є загроза, що США зроблять дуже ризиковану дію, щоб пришвидшити процес.

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Чи можливе підписання угоди цього тижня

Політолог зазначив, що світ вже чув обіцянку від Трампа завершити російсько-українську війну за 24 години, потім чув дату 20 квітня. Тому терміни, наприклад, підписання угоди цього тижня, не є конкретними словами. Зараз, найімовірніше, президент США видає бажане за дійсне.

Можливо, Трамп отримав сигнал від росіян, що вони готові домовитись за певних умов, і вирішив, що ці умови можна виконати, якось натиснути на українців, європейців і домовитись. Не виключаю, що як такий сигнал Трамп сприйняв так зване "великоднє перемир'я",

– наголосив він.

Водночас Фесенко підкреслив, що інтенсивний переговорний процес точно буде на цьому тижні. Однак це спроба вийти на певні домовленості, а не точна обіцянка.

Зауважте! 23 квітня відбудеться зустріч між Україною, Великою Британією, США та Францією у Лондоні. Представники країн обговорять умови для безумовного припинення вогню. Саме це, за словами Володимира Зеленського, буде першим кроком до миру.

Про загрози неформальних домовленостей

Політолог припустив один небезпечний крок, який можуть зробити США – неформально домовитись про щось окремо з Україною та Росією, заявивши, що "справу зроблено". Однак підписання угоди не відбудеться.

Ба більше, подібні домовленості будуть без наявності надійних засобів контролю їх дотримання, а також без засобів впливу США на сторону, яка буде здійснювати порушення.

Це може бути щось на кшталт енергетичного перемир'я, яке не дало ніякого прогресу. Або ж "великоднього перемир'я", яке було просто імітацією з боку Росії, адже окупанти продовжували обстріли та штурми на лінії фронту.