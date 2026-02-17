Вопрос территорий –важнее всего: помогут ли Украине переговоры в Женеве, –Reuters
- В Женеве 17 – 18 февраля состоится трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной для обсуждения территориальных вопросов.
- Россия требует от Украины отдать остальные 20% восточной части Донецкой области, а также будет обсуждаться вопрос Запорожской АЭС.
В Женеве 17 –18 февраля состоится трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной. Вопрос украинской территории остается основным "камнем преткновения".
Россия требует от Украины отдать остальные 20% восточной части Донецкой области. Об этом сообщили в Reuters.
Смотрите также Переговоры в Женеве – новая ловушка Путина: почему россияне вдруг изменили требования и состав делегации
О чем лидеры стран будут договариваться в Женеве?
Президент США Дональд Трамп давит на Киев и Москву, чтобы как можно быстрее договориться о мире. Однако Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Вашингтон давит на Киев больше и требует идти на уступки. Россия настаивает на том, чтобы забрать значительное количество территорий, даже тех, которые она не захватила.
Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Украинские переговорщики уже заявляли, что в прошлый раз помощник Путина "читал им лекции по истории", чтобы оправдать вооруженную агрессию России. Это еще больше снизило ожидания на какой-то значительный прорыв.
Перед отъездом украинской делегации в Женеву представитель Украины на переговорах Рустем Умеров заявил, что главная цель – это устойчивый и длительный мир. Кроме территориальных вопросов, будет также обсуждаться Запорожская АЭС.
Последние новости о предстоящих переговорах в Женеве
Дональд Трамп анонсировал важные переговоры в Женеве по войне в Украине. Он отметил, что Украина должна "быстро садиться за стол переговоров".
Россия на переговорах в Женеве стремится не только территориальных уступок от Украины, но и смены власти на пророссийскую и ослабления украинской государственности.
Кремль снова меняет главу своей делегации. Россия также стремится заручиться поддержкой США для снятия санкций ввиду сложного экономического положения.