Нужен характер, – эксперт назвал конкретные шаги США, которые могли бы повлиять на Путина
- Политолог Максим Джигун считает, что США могут повлиять на Россию, признав ее страной-спонсором терроризма, что усложнит торговлю с ней для других государств.
- Джигун подчеркивает, что если не будет найден компромисс по территориальному вопросу, это может привести к провалу переговоров, даже если большинство пунктов "мирного плана" будут согласованы.
Сегодня у США как ни у одной страны мира есть рычаги влияния, которые могли бы заставить Россию иначе взглянуть на российско-украинскую войну. Однако для этого нужна решимость американской стороны, более того, готовность доводить начатое до конца.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, уточнив, что имеет в виду готовность введения санкций против России, о которых США заявляли уже десятки раз, но в силу они так и не вступили.
Смотрите также Должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая: Трамп сделал ряд заявлений на рождественском празднике
Момент истины: как могут поступить США?
Политолог убежден, что если бы в США было реальное желание давить на Кремль – это точно дало бы соответствующие плоды. По словам Джигуна, есть несколько шагов для этого.
Очень полезным было бы признание России страной-спонсором терроризма со стороны парламента США. Это избавило бы многих проблем по торговле с Россией европейскими странами, даже азиатскими, которые считают себя партнерами Соединенных Штатов,
– озвучил Джигун.
По мнению политолога, моментом истины станет то, или США сейчас снова будут играть в поддавки, пытаясь проявить лояльность к Путину, или они, выжав из Украины максимум, теперь сделают это с Россией. По словам Джигуна, если не будет согласований со стороны Кремля идти на компромиссы, в частности по поводу территорий (фиксирование нынешней линии разграничения, передача ЗАЭС под управление США), тогда вполне реально, что никакого мирного соглашения не будет.
Он объяснил, что в дипломатии действует принцип, что пока все не согласовано, то не согласовано ничего. Если даже останется 1 пункт из 20, который не будет одобрен, то нельзя будет сказать, что на 99% удалось решить вопрос мирного урегулирования.
Сегодня в рамках переговоров ключевой вопрос – это территории. Если по нему не будет найден компромисс, то любая из сторон, по словам политолога, имеет право отказаться от всех предыдущих пунктов и вернуться в начальную фазу.
"Здесь еще большой вопрос к тому, есть ли у Трампа желание играть в поддавки, почти год вести разговоры об окончании российско-украинской войны и всегда иметь проблему на точке с Россией, или все же есть готовность и политическая воля, а также характер, чтобы заставить россиян резкими шагами идти на уступки и завершать войну", – рассуждает Джигун.
Что заявляет Россия относительно "мирного плана" США?
Ушаков, помощник российского диктатора по вопросам внешней политики, высказался о том, что правки "мирного плана" США со стороны украинской и европейской сторон не улучшили этот документ. Он отметил,, что такие корректировки не способствуют достижению мира не способствуют достижению мира.
Измененный план, который содержит сейчас 20 пунктов, российская сторона, как сообщили в Москве, воспринимает как черновик. Кремль будет стремиться внести в документ свои изменения. Больше всего российскую сторону волнуют такие вопросы: гарантии, что НАТО не будет расширяться; снятие санкций; судьба российских замороженных активов, которые хранятся в Европе.
Спикер Кремля Песков после того, как состоялась очередная встреча российской и американской переговорных групп (во Флориде), заявил, что Кремль после полученной информации готовится сформулировать свою позицию. Он заверил, что Россия будет держать в дальнейшем контакт с США.