Россия не сможет выдержать натиска: что заставит Путина согласиться на 30-дневное перемирие

Соединенные Штаты, Европа и Украина требуют, чтобы Россия пошла на 30-дневное прекращение огня. В Кремле еще не дали четкого ответа.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов. По его словам, есть варианты, при которых Путин таки согласится на 30-дневное прекращение огня. Но на Россию нужно давить.

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Как заставить Россию согласиться на эту идею

Как отметил Костогрызов, основная проблема, почему война в Украине не была завершена в 2022 или 2023 году – это военная помощь. Все упиралось в количество военной помощи. Ее было недостаточно для того, чтобы Силы обороны Украины кардинально переломили ход боевых действий.

Есть вопрос, захочет ли Путин соглашаться на 30-дневное перемирие на условиях, которые ему представили. Есть вариант, как заставить его пойти на такое предложение.

Путин согласится в том случае, если Запад сможет резко увеличить количество военной помощи для Украины. Если мы сможем резко увеличить интенсивность боевых действий на фронте, то Россия банально не сможет удержаться. Я не буду говорить – реалистично это или нет. Это сложный вопрос, на который должны отвечать военные аналитики,

– сказал Костогрызов.

Добавим, в "коалиции желающих" объявили, что с 12 мая должно состояться полное и безусловное прекращение огня на 30 дней. Если Россия не согласится – против нее будут введены мощные санкции. Все это согласовано с США. В России сказали, что рассмотрят это предложение.