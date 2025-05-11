Про це 24 Каналу розповів аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов. За його словами, є варіанти, за яких Путін таки погодиться на 30-денне припинення вогню. Але на Росію потрібно тиснути.

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Як змусити Росію погодитися на цю ідею

Як наголосив Костогризов, основна проблема, чому війна в Україні не була завершена у 2022 чи 2023 році – це військова допомога. Все впиралося в кількість військової допомоги. Її було недостатньо для того, аби Сили оборони України кардинально переломили хід бойових дій.

Є питання, чи Путін захоче погоджуватися на 30-денне перемир'я на умовах, які йому представили. Є варіант, як змусити його піти на таку пропозицію.

Путін погодиться у тому випадку, якщо Захід зможе різко збільшити кількість військової допомоги для України. Якщо ми зможемо різко збільшити інтенсивність бойових дій на фронті, то Росія банально не зможе втриматися. Я не буду говорити – реалістично це чи ні. Це складне питання, на яке мають відповідати військові аналітики,

– сказав Костогризов.

Додамо, в "коаліції охочих" оголосили, що з 12 травня має відбутися повне та безумовне припинення вогню на 30 днів. Якщо Росія не погодиться – проти неї будуть введені потужні санкції. Все це погоджено зі США. У Росії сказали, що розглянуть цю пропозицію.