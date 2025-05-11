Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов. По его словам, есть варианты, при которых Путин таки согласится на 30-дневное прекращение огня. Но на Россию нужно давить.

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Как заставить Россию согласиться на эту идею

Как отметил Костогрызов, основная проблема, почему война в Украине не была завершена в 2022 или 2023 году – это военная помощь. Все упиралось в количество военной помощи. Ее было недостаточно для того, чтобы Силы обороны Украины кардинально переломили ход боевых действий.

Есть вопрос, захочет ли Путин соглашаться на 30-дневное перемирие на условиях, которые ему представили. Есть вариант, как заставить его пойти на такое предложение.

Путин согласится в том случае, если Запад сможет резко увеличить количество военной помощи для Украины. Если мы сможем резко увеличить интенсивность боевых действий на фронте, то Россия банально не сможет удержаться. Я не буду говорить – реалистично это или нет. Это сложный вопрос, на который должны отвечать военные аналитики,

– сказал Костогрызов.

Добавим, в "коалиции желающих" объявили, что с 12 мая должно состояться полное и безусловное прекращение огня на 30 дней. Если Россия не согласится – против нее будут введены мощные санкции. Все это согласовано с США. В России сказали, что рассмотрят это предложение.