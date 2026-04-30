Это тупик: Кая Каллас заявила, что в переговорах России и Украины "ничего не происходит"

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в переговорном процессе по Украине "ничего не происходит" и сейчас ситуация зашла в тупик.

Об этом сообщает Общественное.

Есть ли прогресс в переговорах?

На днях российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии Кая Каллас заявила, что после этого диалога остается много вопросов. В частности, по ее словам, вызывает беспокойство международные заявления России – относительно позиции страны относительно конфликтов с Западом.

Отдельно Кая Каллас отметила, что пока не наблюдается усиления давления на Россию. Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидал бы более жестких мер воздействия на Москву, учитывая ее действия и участие в поддержке других конфликтов.

Означает ли это, что на Россию также оказывается большее давление, поскольку она помогает, как вы знаете, Ирану вести войну против них? Поэтому мы хотели бы видеть также это давление, а мы не увидели этого во время того звонка,

– подытожила она.

После встречи Нордично-Балтийской восьмерки (NB8) журналисты поинтересовались у дипломата, не ставит ли Европа под угрозу собственные интересы, воздерживаясь от диалога с Россией, тогда как США продолжают контакты.

В ответ Кая Каллас отметила, что пока не видит готовности Москвы к диалогу, а затем, по ее словам, Европе нет оснований инициировать такие переговоры.

Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от притворства переговоров к реальным переговорам,

– подчеркнула она.

Известно, что на днях министры иностранных дел стран Евросоюза также проведут заседание на Кипре, на котором обсудят требования к России по завершению войны против Украины.

