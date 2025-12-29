Это большой плюс для Украины, – политолог сказал, есть ли прорыв в переговорах Трампа и Зеленского

Встреча Зеленского и Трампа в США завершилась положительно для Украины. Значительного прорыва в переговорах нет, но есть положительные моменты.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что, если история с гарантиями безопасности действительно продвигается вперед, то это большой плюс для Украины. Хотя, конечно, нужно обращать внимание на детали.

Какие есть проблемы с мирными переговорами?

По словам Рейтеровича, есть впечатление, что большая часть из 20 пунктов мирного плана уже согласована с Соединенными Штатами. По крайней мере все находится на таком уровне, что США уже готовы их представить России.

Но не стоит забывать о проблемах. Сейчас 2 важнейших вопроса – по ЗАЭС и Донбассу – до сих пор не решены. Если с Запорожской АЭС еще можно выйти на компромиссный вариант, то диктатор Путин продолжает упираться по территориям.

Есть страх, что в какой-то момент США могут поставить нам ультиматум. Скажут, что уже удалось согласовать 19 пунктов из 20, и попросят нас пойти на уступки в пункте с Донбассом,

– сказал Рейтерович.

При этом Украина продолжает работать с тем, чтобы США также давили на Россию. Если враг не будет иметь значительных продвижений в течение ближайших месяцев, то уже в конце зимы можно будет говорить о реальных возможностях для завершения войны.

Мирные переговоры: коротко