Хватит оставаться "на обочине": Китай призвал Европу сесть за стол переговоров по Украине

Китай не является непосредственной стороной конфликта в Украине, но стремится способствовать мирным переговорам, заявили в МИД страны. Он также подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в диалоге с Россией, а не оставаться "на обочине".

Китай поддерживает участие Европы в мирном диалоге. Об этом глава МИД Китая Ван И рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Что сказал Китай о мирных переговорах?

Министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал участие КНР в мирном урегулировании конфликта в Украине. По его словам, Китай не является стороной конфликта и не может повлиять на завершение войны в Украине. Однако, по словам министра, КНР активно содействует мирным переговорам.

Глава МИД подчеркнул важность участия Европы в процессе.

Европа не должна оставаться на обочине. Уже в прошлом году во время Мюнхенской конференции появились попытки привлечь Европу к диалогу с Россией. Сейчас мы видим, что Европа нашла смелость вести переговоры – это хорошо, и мы это поддерживаем,

– заявил китайский министр.

Он также отметил, что история движется вперед, несмотря на трудности и непредсказуемые повороты событий.

Ранее МИД КНР сообщало, что министр Ван И во время встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции Иветт Купер, Иоганном Вадефулем и Жан-Ноэлем Барро обсудил развязанную Россией войну против Украины.

Какова позиция Китая в войне России с Украиной?