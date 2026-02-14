Китай підтримує участь Європи у мирному діалозі. Про це очільник МЗС Китаю Ван Ї розповів під час Мюнхенської безпекової конференції.

Що сказав Китай про мирні перемовини?

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прокоментував участь КНР у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. За його словами, Китай не є стороною конфлікту і не має остаточного рішення щодо нього, проте активно сприяє мирним переговорам.

Очільник МЗС підкреслив важливість участі Європи в процесі.

Європа не повинна залишатися на узбіччі. Вже минулого року під час Мюнхенської конференції з'явилися спроби залучити Європу до діалогу з Росією. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла сміливість вести переговори – це добре, і ми це підтримуємо,

– заявив китайський міністр.

Він також зазначив, що історія рухається вперед, попри труднощі та непередбачувані повороти подій.

Раніше МЗС КНР повідомляло, що міністр Ван Ї під час зустрічей на полях Мюнхенської безпекової конференції зі своїми колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції Іветт Купер, Йоганном Вадефулем і Жан-Ноелем Барро обговорив розв'язану Росією війну проти України.

Яка позицію Китаю у війні Росії з Україною?