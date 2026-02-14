Китай поддерживает участие Европы в мирном диалоге. Об этом глава МИД Китая Ван И рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Смотрите также С кем еще я могу поговорить о территориях, – Зеленский объяснил, как он представляет встречу с Путиным
Что сказал Китай о мирных переговорах?
Министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал участие КНР в мирном урегулировании конфликта в Украине. По его словам, Китай не является стороной конфликта и не имеет окончательного решения по нему, однако активно способствует мирным переговорам.
Глава МИД подчеркнул важность участия Европы в процессе.
Европа не должна оставаться на обочине. Уже в прошлом году во время Мюнхенской конференции появились попытки привлечь Европу к диалогу с Россией. Сейчас мы видим, что Европа нашла смелость вести переговоры – это хорошо, и мы это поддерживаем,
– заявил китайский министр.
Он также отметил, что история движется вперед, несмотря на трудности и непредсказуемые повороты событий.
Ранее МИД КНР сообщало, что министр Ван И во время встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции Иветт Купер, Иоганном Вадефулем и Жан-Ноэлем Барро обсудил развязанную Россией войну против Украины.
Какова позиция Китая в войне России с Украиной?
Китай предоставляет России оборудование и технологии, усиливая сотрудничество между странами в войне против Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Китай мог бы повлиять на завершение войны, прекратив поддержку.
В мировой политике состоялись телефонные разговоры между Си, Путиным и Трампом во время переговоров в Абу Даби между Украиной и Россией. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что эти контакты следует рассматривать в контексте войны на истощение и прагматических интересов.
Китай помогает России увеличить производство ударных дронов через поставки микросхем, улучшающих качество и объем производства. Несмотря на официально нейтральную позицию, Китай поддерживает тесные экономические и оборонные связи с Россией, что влияет на войну в Украине.