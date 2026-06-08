Трамп мог найти нового посредника для переговоров Украины и России: СМИ назвали имя

Предполагают, что Дональд Трамп якобы нашел "нового посредника" для переговоров между Украиной и Россией. Им может стать патриарх Иерусалимский Феофил III.

Такую информацию распространило израильское издание Ynet в воскресенье, 7 июня. Известно, что в конце июня Феофил должен встретиться с диктатором Путиным.

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Что известно о возможном участии Феофила III в переговорах?

Израильские источники заявили, что в четверг, 4 июня, в Вашингтоне состоялась 40-минутная встреча Дональда Трампа и патриарха Феофила III. Они говорили о создании канала диалога между Украиной и Россией.

Такой выбор Трамп мог сделать из-за того, что личность Феофила не несет прямой политической окраски и "происходит из места религиозного и морального доверия".

Феофил считается фигурой, которая имеет доверие в обеих странах благодаря своему статусу в православном мире и своему прошлому участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера,

– отмечали в издании.

В частности, несколько лет назад он участвовал в освобождении израильтянки Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

Как отметили в окружении патриарха, американский президент заинтересован в достижении значительного прогресса по крайней мере в одном из мировых конфликтов.

В комментарии 24 Канала в Офисе президента ни подтвердили, ни опровергли информацию о посредничестве Феофила в переговорах, но отметили, что проблема в том, что российская сторона выбирает воевать дальше.

Проблема же не в том, что нет посредника. Проблема в том, что Путин хочет продолжать войну и всем говорит именно это,

– отметили в ОП.

Напомним, что Папа Римский тоже призвал Россию вернуться к переговорам. Он отметил, что из-за войны погибает "слишком много людей".