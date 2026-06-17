Цифры ошеломляют: Рютте прокомментировал потери России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Украина стабилизировала ситуацию на поле боя. Также политик выразил надежду на скорейшее прекращение войны.
Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, сообщает "24 Канал".
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Что Рютте сказал о потерях россиян?
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что ситуация на фронте в последние месяцы изменилась в пользу Украины. Темпы продвижения российских войск существенно замедлились. Он сказал, что линия фронта стала более стабильной, а продвижение оккупантов остановлено уже более двух-трех месяцев назад.
Генсек НАТО отметил, что оккупанты находятся в сложном положении. Причина этого — количество потерь, которые им наносят украинские Силы обороны. Он рассказал, что страна-агрессор ежемесячно теряет по 30–35 тысяч военных, раненых и убитых.
Это действительно ошеломляет, ведь то, что россияне потеряли в Афганистане в 1980-х за 10 лет, они теперь теряют за 3 недели. То, что Америка понесла по количеству потерь во Вьетнаме за 15 лет, за 5 недель сейчас Россия теряет в Украине,
– заявил Марк Рютте.
Он отметил, что сейчас в Украине ситуация улучшилась. Однако генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что все хотят, чтобы война закончилась как можно скорее.
Рютте выразил надежду, что как можно скорее удастся прийти к мирному соглашению, однако заметил, что "для танго нужны двое". Он добавил, что президент Украины готов сесть за стол переговоров, в отличие от российского диктатора.
Я всегда положительно относился к позиции США, потому что считаю, что только Соединённые Штаты способны разблокировать ситуацию,
– сказал Марк Рютте.
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул роль американского президента в попытках прекращения российско-украинской войны и отметил, что полностью поддерживает американского президента в этих усилиях. Он заявил, что Трамп со своей администрацией прилагают большие усилия для прекращения этой ужасной войны.
Заявления Трампа о российско-украинской войне
Президент США заявил, что Россия должна согласиться на заключение мирного соглашения. Он также акцентировал внимание на количестве потерь россиян.
В тот же день немецкая журналистка рассказала, что Трамп признал, что Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше. Об этом президент США сказал после встречи с европейцами.