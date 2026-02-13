Украина, Россия и США могут провести переговоры уже на следующей неделе, – Politico
- Украина, Россия и США могут провести трехстороннюю встречу на следующей неделе для обсуждения войны и возможных договоренностей.
- Переговоры могут состояться в Майами или Абу-Даби, хотя точная дата и формат не были официально названы.
Украина, Россия и США готовятся к новой встрече, которая может состояться уже на следующей неделе. По информации СМИ, стороны обсуждают продолжение переговоров по войне и возможных договоренностей.
Вероятным местом встречи может быть локация, где уже происходили переговоры. Об этом сообщает Politico.
Что известно о предстоящих переговорах?
Украина, Россия и США могут провести новую трехстороннюю встречу уже на следующей неделе. По информации западных медиа, стороны рассматривают возможность продолжения переговорного процесса, направленного на поиск решений по войне и дальнейших дипломатических шагов.
Ожидается, что переговоры могут состояться на международной площадке, который ранее уже использовали для трехсторонних контактов. Возможно, они пройдут в Майами или Абу-Даби – и именно там, по мнению американских чиновников, вероятно, будет достигнут какой-либо прогресс.
В Кремле подтвердили, что новый раунд переговоров по Украине назначен на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Есть договоренность, что он состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но это действительно будет на следующей неделе,
– заявил Песков.
На фоне активизации дипломатии тема войны России против Украины остается ключевой в международных переговорах, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждают безопасность Европы и дальнейшую поддержку Украины.
Зеленский использует собрание в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единство с Европой.
На каком этапе находятся мирные переговоры по Украине?
Издание The Atlantic пишет о том, что Дональд Трамп может объявить о выходе из мирных переговоров по Украине уже в ближайшие недели. Политик стремится сосредоточиться на предвыборной кампании и считает дипломатический процесс политически проигрышным.
Ранее Financial Times сообщали, что администрация Трампа давит на Зеленского. Там хотят, чтобы выборы в Украине и референдум по мирному соглашению состоялись до начала лета. Называют даже точный дедлайн для голосований – до 15 мая. Если Киев этого не сделает, то, мол, останется без гарантий безопасности от США.
Владимир Зеленский опроверг информацию Financial Times о планах объявить выборы и референдум 24 февраля. Президент подчеркнул, что Украина готова к выборам при условии прекращения огня и предоставления гарантий безопасности. Кроме того, США не связывают выборы с гарантиями безопасности.