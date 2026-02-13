Украина, Россия и США могут провести переговоры уже на следующей неделе, – Politico

Украина, Россия и США готовятся к новой встрече, которая может состояться уже на следующей неделе. По информации СМИ, стороны обсуждают продолжение переговоров по войне и возможных договоренностей.

Вероятным местом встречи может быть локация, где уже происходили переговоры. Об этом сообщает Politico.

Что известно о предстоящих переговорах?

Украина, Россия и США могут провести новую трехстороннюю встречу уже на следующей неделе. По информации западных медиа, стороны рассматривают возможность продолжения переговорного процесса, направленного на поиск решений по войне и дальнейших дипломатических шагов.

Ожидается, что переговоры могут состояться на международной площадке, который ранее уже использовали для трехсторонних контактов. Возможно, они пройдут в Майами или Абу-Даби – и именно там, по мнению американских чиновников, вероятно, будет достигнут какой-либо прогресс.

В Кремле подтвердили, что новый раунд переговоров по Украине назначен на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Есть договоренность, что он состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но это действительно будет на следующей неделе,

– заявил Песков.

На фоне активизации дипломатии тема войны России против Украины остается ключевой в международных переговорах, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждают безопасность Европы и дальнейшую поддержку Украины.

Зеленский использует собрание в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единство с Европой.

На каком этапе находятся мирные переговоры по Украине?