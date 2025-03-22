Закончить войну за 24 часа невозможно: президент Чехии объяснил, в чем сложность

Россия не демонстрирует реального намерения завершить войну и применяет массированные удары, чтобы оказать давление на украинское общество. Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему новой администрации США не стоило ожидать быстрого окончания войны.

Павел объяснил, почему Трамп имел ложное представление о том, как закончить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Почему войну невозможно завершить за 24 часа

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал ожидания относительно новой администрации США и ее возможностей повлиять на прекращение войны в Украине.

Вполне естественно, что новая американская власть имела большие ожидания, что все изменится. Особенно, когда Дональд Трамп во время своей кампании говорил, что остановит войну за 24 часа,

– отметил Павел.

Однако, как он отмечает, реальность оказалась гораздо сложнее.

"Когда речь идет о военном конфликте между двумя крупными странами, одна из которых – ядерная держава, и война длится более трех лет, чрезвычайно трудно остановить ее в короткий срок. Особенно, если инициатор агрессии – Россия – не имеет желания прекращать боевые действия", – объяснил чешский лидер.

Президент Чехии также отметил, что переговоры о прекращении огня могут затянуться на неопределенное время, а заключение мирного соглашения станет еще более сложным процессом.

Россия использует все средства, чтобы усилить давление на украинское общество, в частности массированные удары, как это было во время атаки на Одесскую область. Она хочет заставить украинцев давить на власть для заключения компромиссного соглашения,

– отметил он.

Впрочем, он убежден, что такая стратегия не принесет России желаемого результата.

"Наоборот, атаки только сделают украинцев более решительными, вместо того, чтобы заставить их пойти на уступки", – подытожил чешский лидер.