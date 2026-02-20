"Завышенных ожиданий нет": Песков сделал заявление о переговорах

Россия считает, что переговорный процесс происходит очень затянуто и сложно. Однако Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Что сказал Песков о переговорах?

Песков во время разговора о продлении санкций США заявил, что у Москвы нет завышенных ожиданий относительно переговорного процесса с Вашингтоном. Он отметил, что переговоры очень сложные и растянутые по времени.

Путин планирует провести оперативное совещание 20 февраля с постоянными членами Совета безопасности.

Также, по словам Пескова, как только будет достигнуто понимание, Россия сообщит о следующем раунде переговоров по Украине.

Какие еще заявления делал Песков о переговорах?