Трамп делает выбор: аналитик сказал, почему Уиткоффа вернули в переговорный процесс

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф снова активно участвует в переговорном процессе. Президент США не просто так его вернул.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Трамп сейчас пытается найти команду, которая сможет договориться с Россией и Украиной. И он снова дал Уиткоффу пространство, чтобы действовать.

Что будет дальше с переговорами?

Как отметил Клочок, в свое время госсекретарь США Марко Рубио был приобщен к переговорному процессу. Он придерживается более проукраинской позиции, поэтому договориться с Россией не удается. С Уиткоффом таких проблем нет. Он уже давно "подыгрывает" России.

Рубио пытается быть более адекватным в отличие от Уиткоффа. Его возвращение в переговорный процесс свидетельствует, что Трамп выбирает между двумя командами у себя в Белом доме. Той, которая готова бороться против России, и той, которая готова договариваться с Россией. Одни и другие являются протрамповскими. Но подходы у них разные,

– сказал Клочок.

Трамп заинтересован в мирных переговорах. Но на самом деле вообще непонятно, готова ли Россия останавливать. Ведь ее намерения продолжать войну сейчас буквально очевидно. Достижений у врага немного, но у них еще много "топлива", чтобы продвигаться с большими потерями метр за метром.

Мирные переговоры: коротко