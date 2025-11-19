Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Трамп сейчас пытается найти команду, которая сможет договориться с Россией и Украиной. И он снова дал Уиткоффу пространство, чтобы действовать.

К теме Встреча будет сложной: о чем могут говорить Уиткофф и Зеленский

Что будет дальше с переговорами?

Как отметил Клочок, в свое время госсекретарь США Марко Рубио был приобщен к переговорному процессу. Он придерживается более проукраинской позиции, поэтому договориться с Россией не удается. С Уиткоффом таких проблем нет. Он уже давно "подыгрывает" России.

Рубио пытается быть более адекватным в отличие от Уиткоффа. Его возвращение в переговорный процесс свидетельствует, что Трамп выбирает между двумя командами у себя в Белом доме. Той, которая готова бороться против России, и той, которая готова договариваться с Россией. Одни и другие являются протрамповскими. Но подходы у них разные,

– сказал Клочок.

Трамп заинтересован в мирных переговорах. Но на самом деле вообще непонятно, готова ли Россия останавливать. Ведь ее намерения продолжать войну сейчас буквально очевидно. Достижений у врага немного, но у них еще много "топлива", чтобы продвигаться с большими потерями метр за метром.

Мирные переговоры: коротко