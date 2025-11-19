Интересно, что россияне своими действиями вернули диалог с США на уровень, который был еще до встречи на Аляске. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что они фактически нивелировали успехи разговора Путина и Трампа.

Какую задачу имеет Виткофф?

В Кремле продолжают убеждать, что для встречи лидеров нужны определенные условия. Понятно, что если они не отступают от своих позиций, то хотят, чтобы это сделали Соединенные Штаты или Украина.

Я понимаю насколько сложной будет встреча Виткоффа и Зеленского. Вероятно, представитель США будет озвучивать не только американскую позицию, но и российскую. Для нас это будет трудно,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Россияне рассчитывают, что Трамп, желая завершить войну, нажмет именно на Украину. Впрочем не стоит забывать, что президент США хочет активизировать Конгресс для больших ограничений против России и ее партнеров. Это лишь подтверждает, что в Америке хотят начать реальные переговоры.

Обратите внимание! Эксперты подтверждают, что российская армия активизировалась на фронте, чтобы выйти на переговоры "с позиции силы". Именно поэтому мирный процесс затягивается, ведь что ощутимых успехов Россия пока не имеет.

"Главное отстоять украинскую позицию. К тому же она всегда сходилась с тем, что говорил Трамп. Он настаивал, что войну надо остановить на линии боестолкновения и никаких уступок России не должно быть", – добавил политолог.

К счастью, в этом процессе мы также чувствуем поддержку европейских коллег. Это позволяет говорить о дальнейшей поддержке Украины.

Какие главные условия Кремля?

Не стоит думать, что спецпредставитель Трампа имеет пророссийскую позицию или поддерживает только Путина. Но, к сожалению, он часто попадает в "концептуальные ловушки", которые создает российская дипломатия. В этом есть проблема.

Кремль хочет "продавить" свои условия. Это скорейшее проведение выборов во время перемирия. По территориальным вопросам, думаю, здесь мы не согласимся ни при каких условиях, но политический фактор очень серьезный,

– отметил политолог.

Россияне любой ценой хотят изменить сегодняшнюю власть в Украине. Они рассчитывают, что выборы станут дополнительным элементом дестабилизации нашего государства и возможность "надавить" дополнительно.

