Цікаво, що росіяни своїми діями повернули діалог зі США на рівень, який був ще до зустрічі на Алясці. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що вони фактично нівелювали успіхи розмови Путіна й Трампа.

До теми Візит Зеленського у Стамбул не випадковий: як Путіна зможуть змусити піти на перемир'я

Яке завдання має Віткофф?

У Кремлі продовжують переконувати, що для зустрічі лідерів потрібні певні умови. Зрозуміло, що якщо вони не відступають від своїх позицій, то хочуть, щоб це зробили Сполучені Штати або Україна.

Я розумію наскільки складною буде зустріч Віткоффа та Зеленського. Вірогідно, представник США озвучуватиме не лише американську позицію, але й російську. Для нас це буде важко,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Росіяни розраховують, що Трамп, бажаючи завершити війну, натисне саме на Україну. Втім не варто забувати, що президент США хоче активізувати Конгрес щодо більших обмежень проти Росії та її партнерів. Це лише підтверджує, що в Америці хочуть почати реальні переговори.

Зверніть увагу! Експерти підтверджують, що російська армія активізувалася на фронті, щоб вийти на переговори "з позиції сили". Саме тому мирний процес затягується, бо відчутних успіхів Росія поки не має.

"Головне відстояти українську позицію. До того ж вона завжди сходилася з тим, що говорив Трамп. Він наполягав, що війну треба зупинити на лінії боєзіткнення і жодних поступок Росії не має бути", – додав політолог.

На щастя, у цьому процесі ми також відчуваємо підтримку європейських колег. Це дозволяє говорити про подальшу підтримку України.

Які головні умови Кремля?

Не варто думати, що спецпредставник Трампа має проросійську позицію чи підтримує тільки Путіна. Але, на жаль, він часто потрапляє у "концептуальні пастки", які створює російська дипломатія. У цьому є проблема.

Кремль хоче "протиснути" свої умови. Це якнайшвидше проведення виборів під час перемир'я. Щодо територіальних питань, то, думаю, тут ми не погодимося за жодних умов, але політичний фактор дуже серйозний,

– зауважив політолог.

Росіяни за будь-яку ціну хочуть змінити сьогоднішню владу в Україні. Вони розраховують, що вибори стануть додатковим елементом дестабілізації нашої держави та можливість "натиснути" додатково.

Мирні переговори: останні новини