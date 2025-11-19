Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп зараз намагається знайти команду, яка зможе домовитися з Росією та Україною. І він знову дав Віткоффу простір, щоб діяти.

Що буде далі з переговорами?

Як наголосив Клочок, свого часу держсекретар США Марко Рубіо був долучений до переговорного процесу. Він дотримується більш проукраїнської позиції, тому домовитися з Росією не вдається. З Віткоффом таких проблем немає. Він вже давно "підігрує" Росії.

Рубіо намагається бути більш адекватним на відміну від Віткоффа. Його повернення у переговорний процес свідчить, що Трамп вибирає між двома командами у себе в Білому домі. Тією, яка готова боротися проти Росії, і тією, яка готова домовлятися з Росією. Одні й інші є протрампівськими. Але підходи у них різні,

– сказав Клочок.

Трамп зацікавлений у мирних переговорах. Але насправді взагалі незрозуміло, чи готова Росія зупиняти. Адже її наміри продовжувати війну зараз буквально очевидно. Здобутків у ворога небагато, але в них ще багато "палива", аби просуватися з великими втратами метр за метром.

Мирні переговори: коротко