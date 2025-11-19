Трамп робить вибір: аналітик сказав, чому Віткоффа повернули у переговорний процес
- Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повернувся до переговорного процесу. Трамп шукає команду, яка організує мирний процес.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, чому Віткоффа повернули до переговорів.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф знову бере активну участь в переговорному процесі. Президент США не просто так його повернув.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп зараз намагається знайти команду, яка зможе домовитися з Росією та Україною. І він знову дав Віткоффу простір, щоб діяти.
До теми Зустріч буде складною: про що можуть говорити Віткофф та Зеленський
Що буде далі з переговорами?
Як наголосив Клочок, свого часу держсекретар США Марко Рубіо був долучений до переговорного процесу. Він дотримується більш проукраїнської позиції, тому домовитися з Росією не вдається. З Віткоффом таких проблем немає. Він вже давно "підігрує" Росії.
Рубіо намагається бути більш адекватним на відміну від Віткоффа. Його повернення у переговорний процес свідчить, що Трамп вибирає між двома командами у себе в Білому домі. Тією, яка готова боротися проти Росії, і тією, яка готова домовлятися з Росією. Одні й інші є протрампівськими. Але підходи у них різні,
– сказав Клочок.
Трамп зацікавлений у мирних переговорах. Але насправді взагалі незрозуміло, чи готова Росія зупиняти. Адже її наміри продовжувати війну зараз буквально очевидно. Здобутків у ворога небагато, але в них ще багато "палива", аби просуватися з великими втратами метр за метром.
Мирні переговори: коротко
Президент Володимир Зеленський вирушив до Туреччини, де проведе низку зустрічей щодо обміну полоненими та миру. Очікують, що там він зустрінеться з Віткоффом.
За даними ЗМІ, США та Росія обговорюють зараз можливу мирну угоду, яка складається з 28 пунктів. Україна не брала участь в підготовці цих пропозицій.
Видання Politico повідомило, що США очікують на рамкову мирну угоду вже до кінця листопада або навіть цього тижня. Ймовірно, цей план не враховує позицію України та Європи.