Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. В частности, в окружении Трампа даже рассматривали возможность разморозить российские активы на сумму 100 миллиардов долларов. Таким образом США якобы хотели побудить Россию согласиться хотя бы на частичное перемирие.

Трамп помогает России

Как подчеркнул Городницкий, Соединенные Штаты также обсуждают идею продажи части акций российского "Лукойла" в рамках многомиллиардной сделки. Потенциальные покупатели – группа инвесторов с Ближнего Востока. Некоторые из них имеют деловые связи с американцами. К тому же там предлагают разрешить Беларуси возобновить экспорт калийных удобрений.

Это сейчас не шутки. Это реально то, что сейчас обсуждают и что является очень приоритетным для Трампа. Бред, который он пропагандирует, совершенно не согласуется со здравым смыслом,

– подчеркнул Городницкий.

Трамп фактически поддерживает Россию: смотрите видео 24 Канала

Эксперт подчеркнул, что Трампа фактически "законсервировали" его же пресс-секретари и помощники, которые боятся доносить реальную информацию от спецслужб.

"Человек сейчас живет в иллюзорном мире. И это катастрофа, потому что этот мир ему рисуют люди, которые, мягко говоря, не слишком умны. Если Трампу нравится Россия, то они будут говорить, что нужно поддерживать Россию",

– отметил Городницкий.

Из-за такой политики от Трампа начинают дистанцироваться даже ключевые соратники, в частности Марко Рубио и Джей Ди Венс. В кулуарах уже обсуждают сценарии на случай импичмента Трампа, при котором пост может занять Венс.

Добавим, что Дональд Трамп продолжает критиковать Владимира Зеленского за удары по российским НПЗ. Он убежден, что это провоцирует значительный рост цен на дизельное топливо в мире. Но почему-то Трамп не упоминает, что рост цен на нефть начался после боевых действий в Иране и блокирования Ормузского пролива.