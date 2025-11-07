Россияне попали в собственную ловушку: о каком прогрессе по войне в Украине на самом деле заявил Трамп
- Дональд Трамп заявил, что США работают над завершением войны в Украине. И уже даже достигли определенного прогресса.
- Председатель "Института американистики" Владислав Фарапонов прокомментировал новое заявление Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что они работают над завершением войны в Украине. И уже якобы есть определенный прогресс. Но конкретики Трамп не привел.
Об этом 24 Каналу рассказал глава "Института американистики" Владислав Фарапонов, отметив, что Трамп еще с самого начала своей второй каденции говорил о работе над завершением войны в Украине. Россия пытается играть в свою игру, но терпит много неудач.
Что имел в виду Трамп?
Как отметил Фарапонов, американцы уже длительное время ведут переговоры с россиянами. В Кремле вообще не заинтересованы в прекращении войны в Украине. Но они вынуждены вести разговор с Соединенными Штатами. И попали тут в собственную ловушку.
Американцы думали, если россияне согласны хотя бы на какие-то контакты, тогда это приведет к какому-то реалистичному компромиссу. Россиянам же надо получить больше информация о команде Трампа; понять, как они мыслят и так далее. Поэтому было уже много встреч различных делегаций,
– сказал Фарапонов.
Все даже шло к новой встрече Трампа и Путина. Но госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД Сергеем Лавровым быстро понял, что россияне пытаются их надуть. И весь этот процесс затормозил.
А Трамп своей фразой о прогрессе, вероятно, подтверждает, что уже было много усилий по прекращению войны в Украине. И его администрация видит реальные намерения России.
Взаимодействие США и России: кратко
- Недавно Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продвинулись по завершению войны в Украине. Однако, правда, пока что не удалось достичь этого результата.
- Ранее Трамп предположил, за сколько времени удастся урегулировать войну в Украине. Он считает, что в конце концов Путин согласится пойти на завершение боевых действий.
- В октябре Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против России. Это первые ограничения, которые ввел Трамп против страны-агрессора во время своей второй каденции.