Об этом 24 Каналу рассказал глава "Института американистики" Владислав Фарапонов, отметив, что Трамп еще с самого начала своей второй каденции говорил о работе над завершением войны в Украине. Россия пытается играть в свою игру, но терпит много неудач.

Что имел в виду Трамп?

Как отметил Фарапонов, американцы уже длительное время ведут переговоры с россиянами. В Кремле вообще не заинтересованы в прекращении войны в Украине. Но они вынуждены вести разговор с Соединенными Штатами. И попали тут в собственную ловушку.

Американцы думали, если россияне согласны хотя бы на какие-то контакты, тогда это приведет к какому-то реалистичному компромиссу. Россиянам же надо получить больше информация о команде Трампа; понять, как они мыслят и так далее. Поэтому было уже много встреч различных делегаций,

– сказал Фарапонов.

Все даже шло к новой встрече Трампа и Путина. Но госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД Сергеем Лавровым быстро понял, что россияне пытаются их надуть. И весь этот процесс затормозил.

А Трамп своей фразой о прогрессе, вероятно, подтверждает, что уже было много усилий по прекращению войны в Украине. И его администрация видит реальные намерения России.

Взаимодействие США и России: кратко