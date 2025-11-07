Росіяни потрапили у власну пастку: про який прогрес щодо війни в Україні насправді заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вони працюють над завершенням війни в Україні. І вже нібито є певний прогрес. Але конкретики Трамп не навів.

Про це 24 Каналу розповів голова "Інституту американістики" Владислав Фарапонов, зауваживши, що Трамп ще з самого початку своєї другої каденції говорив про роботу над завершенням війни в Україні. Росія намагається грати у свою гру, але зазнає багато невдач.

Що мав на увазі Трамп?

Як наголосив Фарапонов, американці вже тривалий час ведуть переговори з росіянами. В Кремлі взагалі не зацікавлені у припиненні війни в Україні. Але вони змушені вести розмову зі Сполученими Штатами. І потрапили тут у власну пастку.

Американці думали, якщо росіяни згодні хоча б на якісь контакти, тоді це приведе до якогось реалістичного компромісу. Росіянам ж треба здобути більше інформація про команду Трампа; зрозуміти, як вони мислять і так далі. Тому було вже багато зустрічей різних делегацій,

– сказав Фарапонов.

Все навіть йшло до нової зустрічі Трампа і Путіна. Але держсекретар США Марко Рубіо після розмови з главою МЗС Сергієм Лавровим швидко зрозумів, що росіяни намагаються їх надурити. І весь цей процес загальмував.

А Трамп своєю фразою про прогрес, ймовірно, підтверджує, що вже було багато зусиль щодо припинення війни в Україні. І його адміністрація бачить реальні наміри Росії.

Взаємодія США і Росії: коротко