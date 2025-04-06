Польша предостерегла США относительно "красной линии" в переговорах Украины с Россией, – FT

В Польше считают, что Дональд Трамп рискует совершить "историческую ошибку" что Украины. Это произойдет, если его переговоры о прекращении войны приведут к признанию США претензий России, касаемо Крыма и другие оккупированных территорий страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника польского правительства по вопросам Украины Павела Коваля в интервью Financial Times.

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Какое предупреждение сделал Коваль о "красных линиях" в США

Павел Коваль заявил, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если оккупированные территории Украины юридически будут признаны российскими со стороны Соединенных Штатов.

По словам советника польского правительства, существует четкая разница между "временными решениями" о прекращении боевых действий в Украине и реализацией "российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой".

Коваль предупредил, что если позволить Путину расширить "имперскую Россию", то это "было бы ужасно".

Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту,

– подчеркнул чиновник.

В то же время Павел Коваль выразил уверенность в том, что Дональд Трамп в конце концов не позволит России контролировать территорию Украины де-юре и признает угрозу, сохраняющуюся со стороны Путина.

По мнению советника, президент США также не станет лишать американские компании возможности инвестировать в послевоенное восстановление Украины, отказываясь от твердых гарантий безопасности, которые нужны Киеву и его европейским союзникам.

"Политикам очень легко отделить политические гарантии от деловых и военных, но если в Украину будут инвестировать реальные (корпоративные – 24 Канал) деньги, они будут нуждаться в серьезных американских гарантиях", – подчеркнул Коваль.

Каково мнение советника по коалиции для защиты Украины

Со всем тем, советник польского правительства считает неправильным, что сейчас основное внимание партнеры уделяют коалиционным соглашениям для обеспечения мира после войны, а не помощи Украине в "спасении ее территории прямо сейчас".

Я считаю, что у нас немного неправильный взгляд на эту коалицию, потому что самое главное – это остановить россиян прямо сейчас. Мы должны сосредоточиться на немедленной тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как Путин может использовать время переговоров с США,

– сказал Коваль.

Реагируя на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что Варшава не будет размещать польских солдат в Украине в рамках международной миротворческой миссии, Коваль сказал, что эта позиция соответствует потребности не ослаблять польскую армию, чья главная роль заключается в защите границ страны от России и Беларуси.