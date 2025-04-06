Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника польського уряду з питань України Павела Коваля в інтерв'ю Financial Times.

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Яке попередження зробив Коваль про "червоні лінії" до США

Павел Коваль заявив, що для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо окуповані території України юридично будуть визнані російськими з боку Сполучених Штатів.

За словами радника польського уряду, існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та реалізацією "російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу або інших частин України, що було б історичною помилкою".

Коваль попередив, що якщо дозволити Путіну розширити "імперську Росію", то це "було б жахливо".

Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включно з Кримом і Донбасом, і це основа норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом,

– підкреслив посадовець.

Водночас Павел Коваль висловив упевненість у тому, що Дональд Трамп зрештою не дасть змоги Росії контролювати територію України де-юре і визнає загрозу, що зберігається з боку Путіна.

На думку радника, президент США також не стане позбавляти американські компанії можливості інвестувати в післявоєнне відновлення України, відмовляючись від твердих гарантій безпеки, які потрібні Києву та його європейським союзникам.

"Політикам дуже легко відокремити політичні гарантії від ділових і військових, але якщо в Україну інвестуватимуть реальні (корпоративні – 24 Канал) гроші, вони потребуватимуть серйозних американських гарантій", – наголосив Коваль.

Яка думка радника щодо коаліції для захисту України

З усім тим, радник польського уряду вважає неправильним, що зараз основну увагу партнери приділяють коаліційним угодам для забезпечення миру після війни, а не допомозі Україні в "порятунку її території просто зараз".

Я вважаю, що у нас трохи хибний погляд на цю коаліцію, тому що найголовніше – це зупинити росіян просто зараз. Ми повинні зосередитися на негайній тактичній підтримці України, тому що я бачу, як Путін може використати час переговорів зі США,

– сказав Коваль.

Реагуючи на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, що Варшава не розміщуватиме польських солдатів в Україні в межах міжнародної миротворчої місії, Коваль сказав, що ця позиція відповідає потребі не послаблювати польську армію, чия головна роль полягає в захисті кордонів країни від Росії та Білорусі.