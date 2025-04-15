Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз сделал ряд циничных заявлений, в частности о переговорах Кремля с Вашингтоном о перемирии в Украине. По его словам, ключевые вещи трудно согласовать и они обсуждаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что Лавров сказал о переговорах России и США

Так называемый министр иностранных дел Кремля Лавров заявил, что Москве и Вашингтону "не удалось сформировать ключевые параметры соглашения по Украине". Он добавил, что сейчас они на этапе обсуждений.

Он вспомнил условия Путина по завершению войны, которые тот выдвинул в июне 2024 года. Глава Кремля требовал, чтобы Украина отказалась от амбиций вступить в НАТО и вывела войска из регионов, на которые претендует Россия.

Сергей Лавров вспомнил о Донбассе, "Новороссии" и 4 регионах, намекая на намерения Кремля оставить себе оккупированные земли. Он назвал мирное соглашение ловушкой и, по его словам, Россию пытаются туда "загнать".

Министр иностранных дел Кремля также похвалил Дональда Трампа, в частности его заявления о том, что Байден своими действиями начал войну в Украине.

Напомним, что в субботу, 12 апреля, Лавров выдал ряд циничных заявлений, в частности о завершении войны в Украине. Тогда он в очередной раз повторил тезис о том, что стремление Украины вступить в НАТО является одной из "первопричин конфликта", имея в виду войну.

Сергей Лавров также прокомментировал удар России по Сумам 13 апреля. Он попытался оправдать атаку Кремля, пользуясь при этом ложными фактами.