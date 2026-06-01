Россия устала от визитов посланников Трампа и хочет "новый" формат диалога, – NYT

Россия заявила о необходимости изменения формата переговоров с США по урегулированию войны. Там выступили за более стабильный и системный дипломатический процесс.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Каких новых решений в переговорах хочет Кремль?

Авторы материала отмечают, что Кремль устал от периодических визитов спецпосланников президента Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Кремле отмечают, что хотят "стабильного дипломатического процесса" с рабочими группами и регулярными встречами. Кроме того, Москва хочет американского посла в России.

Один из представителей команды Трампа отметил, что именно контроль за политическими процессами в Иране, России и Украине является для США наиболее проблемным направлением.

В то же время исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что внешняя политика обычно является долговременным и сложным процессом. Он добавил, что Дональд Трамп не является первым президентом, который ожидал быстрых и простых решений в решении сложных международных вопросов.

Однако именно последовательное управление и доведение дел до конца часто имеют решающее значение, а не громкие и эффектные заявления,

– подчеркнул он.

Вместе с тем Фонтейн заметил, что Трамп никогда не отличался последовательностью в своих действиях и решениях. Он напомнил, что для подтверждения своих достижений и претензий на Нобелевскую премию мира президент США нередко пытался демонстрировать так называемые "прорывы" или организовывал встречи с лидерами в Белом доме с торжественным подписанием соглашений.

Авторы материала подчеркивают, что в случае эскалации боевых действий Трамп, скорее всего, не будет уделять особого внимания потенциальным последствиям. В то же время он сам признавал, что недооценил сложность войны между Россией и Украиной и собственное влияние на ее решение.

Бывали случаи, когда я договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало,

– ранее заявлял Трамп.

Президент США также рассказывал, что после этого были случаи, когда все было наоборот, и добавлял, что "сейчас они оба хотят заключить соглашение", якобы намекая, что завершение войны в Украине уже очень близко. Мирные переговоры по войне в Украине

Сейчас мирные переговоры России с Украиной по завершению войны поставлены на "паузу". Однако, Владимир Зеленский убежден, что Кремль еще захочет вернуться к дипломатическому диалогу.

Сейчас Киев рассматривает не только американский формат переговоров, но и обращает внимание на европейское направление. Вместе с тем президент убежден, что самая сильная переговорная позиция была бы тогда, когда за столом одновременно находились бы Украина, Россия, США и Европа.

Кроме того, есть и третий вариант диалога – двусторонние контакты с Россией. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к личной встрече с Путиным.

Напомним, что несколько ранее главный дипломат ЕС Кайя Каллас отметила, что Евросоюз не может выступать посредником в переговорах Украины с Россией, ведь не является нейтральным.