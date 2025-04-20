Путин раздражает россиян своей неуступчивостью, а Трамп –хаотичностью, – NYT

Многие россияне радовались избранию Дональда Трампа президентом США, поскольку считали, что он сможет договориться о мире в Украине на условиях, которые удовлетворят Кремль. Впрочем, через 3 месяца после начала второго срока республиканца все более ощутимым стало разочарование в Москве.

Люди из окружения Кремля раздражены хаотичностью стиля переговоров Трампа, так и очевидной негибкостью Путина на этих переговорах, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Россияне недовольны упрямством Путина

Глава Кремля не соглашается снизить требования для прекращения огня. Он продолжает настаивать на выводе украинских войск из 4 областей, частично оккупированных Россией, отказе Киева от НАТО, установлении там пророссийского режима и тому подобное.

Пока все более прямые предупреждения от Трампа и его соратников о том, что их терпение может иссякнуть, не имели никакого эффекта. Путин до сих пор не согласился на полное прекращение огня на 30 дней, которое предложили США и Украина еще в начале марта.

Отсутствие симпатии к Украине и европейским союзникам у Трампа, кажется, только больше убеждает Путина в том, что Россия, в конце концов, сможет победить Украину в войне на истощение.

Не поколебали позицию диктатора и недавние угрозы госсекретаря Рубио и Дональда Трампа, что США могут выйти из мирного процесса, если не будет прогресса.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, в пятницу от имени прокремлевских комментаторов написал, что Москве будет только лучше, если США уйдут из Украины, потому что "тогда Россия быстрее разберется".

Большинство россиян радостно восприняли возвращение Трампа в Белый дом – как сообщает независимый центр Левада, преимущественно потому, что это дало им "надежду на окончание войны".

За кулисами некоторые россияне, близкие к Кремлю, выражают раздражение. Один из тех, кто имеет контакты с высокопоставленными чиновниками, сказал, что Путин оказался более неуступчивым, чем ожидалось, в вопросе прекращения огня, и, похоже, готов продолжать войну за полный контроль над четырьмя украинскими регионами, которые он объявил частью России в 2022 году.

Другой собеседник, приближенный к Кремлю, отметил, что несмотря на длительные разговоры Путина с Трампом и Уиткоффом, российскому лидеру не удалось четко дать понять, что он не остановит боевые действия без достижения ключевых целей – например, гарантий против дальнейшего расширения НАТО.

А один аналитик, близкий к правительству, отметил, что Путин еще не продемонстрировал ожидаемую гибкость по территориальным вопросам – в частности, будущего четырех оккупированных регионов. В то же время, по его словам, Кремль пытается "расширить переговорную повестку дня" с США, включив темы энергетики, Арктики и космических полетов, чтобы сохранить перспективу сближения с Вашингтоном даже в случае провала переговоров по Украине.

Некоторые в России считают, что высказанное Белым домом нетерпение обусловлено внутренней политикой США, учитывая обещание Трампа быстро закончить войну, и что компромисс все еще возможен. Однако Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве, заявил, Россия не будет жертвовать своими интересами ради того, чтобы Трамп сохранил свое лицо.

По словам либерального политика из Москвы Григория Явлинского, американская администрация имеет лишь самые общие представления о том, чего она хочет, и поэтому не знает, как этого достичь.