Россия заявила, что переговоры были "очень напряженными", –СМИ

Первый раунд переговоров между делегациями в Женеве состоялся во вторник, 17 февраля. Российская сторона заявила, что диалог проходит в "очень напряженной" атмосфере.

Несмотря на сложность переговоров, стороны продолжают обсуждение ключевых вопросов. Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к российской делегации.

Что рассказали представители российской делегации?

В Москве охарактеризовали переговоры как сложные и эмоционально напряженные. По словам российских представителей, стороны имеют существенные расхождения в подходах, что затрудняет достижение компромиссов.

Россия не раскрывает деталей обсуждений, однако отмечает, что диалог продолжается, а консультации могут продолжиться.

Встреча в Женеве посвящена ключевым вопросам безопасности и дальнейшего развития ситуации вокруг войны России против Украины. По данным СМИ, стороны обсуждают политические аспекты и аспекты безопасности, а также возможные форматы дальнейших контактов.

В то же время официальные представители других участников переговоров пока не делали детальных заявлений относительно атмосферы встречи.

Эксперты отмечают, что напряженный характер переговоров свидетельствует о сложности поиска совместных решений. В то же время сам факт продолжения диалога считают важным для дальнейших дипломатических процессов.

Ожидается, что после завершения консультаций стороны могут сделать дополнительные заявления о результатах переговоров.

Переговоры в Женеве: все что известно